Mărturii despre ”momentele groaznice” din avionul afectat de turbulențe extreme. Cine este bărbatul care a decedat VIDEO

Bărbatul care a murit în urma incidentului aviatic care a afectat un zbor dintre Londra și Singapore a fost identificat drept Geoff Kitchen, un britanic în vârstă de 73 de ani.

Conform autorităților, cel mai probabil bărbatul a suferit un atac de cord suspectat după ce avionul a întâmpinat o scădere bruscă a altitudinii - ducând la ceea ce pasagerii au numit scene de „teroare absolută”, scrie BBC.

La aproximativ 10 ore de la începutul zborului, avionul a întâlnit „turbulențe extreme bruște” deasupra bazinului Irrawaddy din Myanmar, potrivit unui oficial al companiei aeriene.

Alți șapte pasageri au fost grav răniți, în timp ce alți zeci au suferit răni ușoare. Pasagerii au descris scenele de groază, cu oameni „lansați în tavan” și în dulapurile de deasupra scaunelor din avion.

Vorbind pentru Sky News, pasagerii au spus că centurile de siguranță i-au scutit pe unii de răni, în timp ce alții au descris însoțitorii de bord ca având tăieturi la cap.

Australianca Teandra Tukhunen, care avea brațul stâng în ghips la Spitalul Samitivej Srinakarin din Bangkok, a spus că dormea ​​și „s-a trezit pentru că am fost aruncată pe acoperiș și apoi pe podea”.

