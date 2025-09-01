Un român a făcut un scandal monstru într-un avion ce venea de la Bruxelles. „Vaccinaților, I want cash, no card. Slava Diana Șosoacă!”

Un incident violent a avut loc la bordul unui avion care zbura dintre Bruxelles spre București. Un susținător al partidelor extremiste, care a făcut scandal și a lansat injurii, a fost imobilizat forțat.

Incidentul s-a produs, luni, 1 septembrie, cu 40 de minute înainte ca avionul WizzAir care decolase de pe aeroportul Charleroi să aterizeze la Otopeni. Atunci, un pasager român a început să țipe „Vreau cash, nu card” sau „De ce nu sunt buni banii mei” și a devenit violent verbal cu echipajul de la bordul avionului, potrivit afirmațiilor unui martor pentru HotNews.

„S-au produs îmbrânceli la bord, ba chiar s-au împărțit și pumni, dar în cele din urmă un pasager mai corpolent a reușit să-l imobilizeze după ce l-a prins de gât. El a fost imobilizat în scaun cu mai multe centuri de siguranță”, a povestit martorul care a precizat că tot acest incident a durat aproximativ 20 de minute.

Pasagerul a continuat să strige către pasageri „vaccinaților” și alte mesaje împotriva vaccinului anti-Covid, LGBT sau a Uniunii Europene. De asemenea, a mai strigat numele Dianei Șoșoacă și pe cel al lui Nicolae Ceaușescu.

După ce avionul a aterizat în jurul orei 12.00 pe aeroportul Otopeni, aproximativ 4-5 polițiști au urcat la bordul aeronavei și l-au escortat pe pasager înainte ca restul pasagerilor să coboare.

