Incident ca în filme într-o parcare: O șoferiță a fost la un pas să zboare cu mașina de la etajul trei VIDEO

O șoferiță care încerca să iasă cu mașina dintre-o parcare a fost în pragul unui accident după ce a încurcat pedalele și autovehiculul a rămas în aer la etajul trei al unei parcări din orașul Ibiza.

Incidentul a avut loc joi dimineață într-o parcare situată în pasajul bulevardul Ignasi Wallis. Din primele date, femeia aflată la volan a încercat să dea cu spatele pentru a permite trecerea altei mașini, dar, în loc să frâneze, a apăsat puternic pedala de accelerație, scrie lavanguardia.com.

A woman parked unsuccessfully in a parking lot in Ibiza. Can’t back up but so fast 😂 pic.twitter.com/1vbwYPbkMZ