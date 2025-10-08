O asistentă susține că medicul cu care se certa a îmbrâncit-o din birou "direct pe coridor". Explicațiile doctorului

O asistentă medicală reclamă faptul că, în cursul unei conversații tensionate pe care a avut-o cu un doctor, acesta a îmbrâncit-o violent, ca s-o dea afară din biroul lui.

"M-a propulsat direct pe coridor”, relatează asistenta Smaranda Șimon, referindu-se la incidentul petrecut la spitalul din Beclean (județul Bistrița-Năsăud), informează ProTv la data de 8 octombrie 2025.

Femeia a sunat la 112, drept pentru care, pe lângă verificările interne, a fost deschis și un dosar penal pentru purtare abuzivă.

Incidentul ar fi pornit de la o divergență între asistentă și medic, pe tema îngrijirii unui pacient.

„Am fost abuzată cu violență, cu țipete, cu strigături. Eu am încercat să îl urmez în cabinet, unde dânsul dă rezultatele, ca să încercăm să vedem ce am greșit și, dacă am greșit, să îmi reabiliteze greșeala. Dânsul, fiind foarte nervos, s-a repezit asupra mea. M-am speriat și am rămas cu o îmbrâncitură care m-a propulsat direct pe coridor”, spune asistenta.

Contactat telefonic, medicul spune că disputa a izbucnit în momentul în care trebuia să fie găsită o soluție pentru un pacient minor. Doctorul recunoaște că a ridicat tonul și că a avut un comportament inadecvat.

„Marți, am avut, din păcate, o discuție în contradictoriu cu o colegă de-a mea. Din păcate, pentru noi, s-a dus în planul ridicării tonului, zbierăturilor, abuzată fizic. Nu am abuzat-o, dar am încercat să îmi găsesc un spațiu unde să stau să mă gândesc la caz. Din moment ce am fost urmărit, am rugat-o să iasă din cabinetul medicului, nu a ieșit din cabinetul medicului, am împins-o afară din cabinetul medicului”, a explicat doctorul.

Crina Sârb, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bistrița Năsăud, a explicat că asistenta „a sesizat prin 112 faptul că a fost bruscată de un coleg, polițiștii au întocmit dosar penal pentru purtare abuzivă.”

Bogdan Tușa, managerul Spitalului Orășenesc Beclean, a confirmat că „s-a demarat o anchetă pentru a vedea efectiv cum au stat lucrurile. În momentul de față, avem înregistrată, din partea domnului doctor, o demisie”.

