Viața bate filmul. Un zbor Ryanair a fost deviat după un pasager și-a mâncat pașaportul, iar altul a încercat să și-l distrugă

Un zbor Ryanair, care ar fi trebuit să lege orașul Milano de Londra, a fost deviat de urgență spre Paris după ce doi pasageri au avut un comportament cel puțin neobișnuit: unul a rupt și a înghițit pagini din pașaport, iar altul a încercat să-l distrugă aruncându-l în toaleta avionului.

Incidentul, petrecut la doar 15-20 de minute după decolare, a transformat o cursă de rutină într-un episod marcat de confuzie, panică și întrebări rămase fără răspuns.

O scenă ruptă dintr-un film absurd

Conform unui martor citat sub protecția anonimatului de Daily Mail, totul a început după stingerea semnalului pentru centura de siguranță. Un bărbat aflat în partea din față a avionului a început să rupă paginile pașaportului său și să le înghită, sub privirile uluite ale pasagerilor. În același timp, un al doilea individ ar fi încercat să distrugă propriul document de călătorie trăgând apa peste el, în toaleta aeronavei.

În câteva minute, atmosfera în avion s-a transformat radical. În absența unor informații oficiale, pasagerii au fost cuprinși de panică, iar echipajul a intervenit pentru a evalua situația. O însoțitoare de bord a încercat să-l convingă pe bărbatul aflat în toaletă să iasă și să înceteze comportamentul distructiv. Ulterior, a urmat un anunț sec și direct în difuzoarele avionului – o intervenție care, potrivit martorilor, a amplificat tensiunea de la bord.

Ads

„A fost cel mai terifiant sfert de oră din viața mea”, a declarat unul dintre pasageri, adăugând că lipsa de transparență a autorităților de zbor a alimentat temerile legate de o posibilă amenințare la securitatea zborului.

Intervenție franceză și reluarea cursei

Piloții au decis devierea zborului către Paris, unde forțele de ordine au preluat imediat controlul situației și au reținut cele două persoane. După o întârziere de aproximativ două ore, aeronava și-a reluat cursa către Londra Stansted, fără alte incidente.

Reprezentanții Ryanair nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial. Cu toate acestea, martorii apreciază intervenția echipajului drept „corectă și profesionistă” în condițiile date.

Incident izolat sau simptom al unei crize mai profunde?

Deși poate fi perceput ca un caz izolat, incidentul de pe zborul Ryanair aduce în discuție fragilitatea unui sistem de transport internațional care se bazează, în bună măsură, pe prezumția de normalitate a comportamentului uman. Faptul că doi pasageri pot perturba grav un zbor internațional ridică întrebări firești despre procedurile de securitate, dar și despre sprijinul psihologic oferit celor care se confruntă cu episoade acute de dezechilibru emoțional – dacă acesta a fost cazul, notează Daily Mail.

Ads