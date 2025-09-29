Viața bate filmul. Un zbor Ryanair a fost deviat după un pasager și-a mâncat pașaportul, iar altul a încercat să și-l distrugă

Autor: Veronica Andrei
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 17:30
529 citiri
Viața bate filmul. Un zbor Ryanair a fost deviat după un pasager și-a mâncat pașaportul, iar altul a încercat să și-l distrugă
Avion Ryanair FOTO X/@AeroinfoBCN

Un zbor Ryanair, care ar fi trebuit să lege orașul Milano de Londra, a fost deviat de urgență spre Paris după ce doi pasageri au avut un comportament cel puțin neobișnuit: unul a rupt și a înghițit pagini din pașaport, iar altul a încercat să-l distrugă aruncându-l în toaleta avionului.

Incidentul, petrecut la doar 15-20 de minute după decolare, a transformat o cursă de rutină într-un episod marcat de confuzie, panică și întrebări rămase fără răspuns.

O scenă ruptă dintr-un film absurd

Conform unui martor citat sub protecția anonimatului de Daily Mail, totul a început după stingerea semnalului pentru centura de siguranță. Un bărbat aflat în partea din față a avionului a început să rupă paginile pașaportului său și să le înghită, sub privirile uluite ale pasagerilor. În același timp, un al doilea individ ar fi încercat să distrugă propriul document de călătorie trăgând apa peste el, în toaleta aeronavei.

În câteva minute, atmosfera în avion s-a transformat radical. În absența unor informații oficiale, pasagerii au fost cuprinși de panică, iar echipajul a intervenit pentru a evalua situația. O însoțitoare de bord a încercat să-l convingă pe bărbatul aflat în toaletă să iasă și să înceteze comportamentul distructiv. Ulterior, a urmat un anunț sec și direct în difuzoarele avionului – o intervenție care, potrivit martorilor, a amplificat tensiunea de la bord.

„A fost cel mai terifiant sfert de oră din viața mea”, a declarat unul dintre pasageri, adăugând că lipsa de transparență a autorităților de zbor a alimentat temerile legate de o posibilă amenințare la securitatea zborului.

Intervenție franceză și reluarea cursei

Piloții au decis devierea zborului către Paris, unde forțele de ordine au preluat imediat controlul situației și au reținut cele două persoane. După o întârziere de aproximativ două ore, aeronava și-a reluat cursa către Londra Stansted, fără alte incidente.

Reprezentanții Ryanair nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial. Cu toate acestea, martorii apreciază intervenția echipajului drept „corectă și profesionistă” în condițiile date.

Incident izolat sau simptom al unei crize mai profunde?

Deși poate fi perceput ca un caz izolat, incidentul de pe zborul Ryanair aduce în discuție fragilitatea unui sistem de transport internațional care se bazează, în bună măsură, pe prezumția de normalitate a comportamentului uman. Faptul că doi pasageri pot perturba grav un zbor internațional ridică întrebări firești despre procedurile de securitate, dar și despre sprijinul psihologic oferit celor care se confruntă cu episoade acute de dezechilibru emoțional – dacă acesta a fost cazul, notează Daily Mail.

Dronă văzută de piloți în apropierea aeroportului Otopeni. Traficul aerian a fost perturbat, aterizările au fost suspendate. „Risc major pentru siguranța zborurilor”
Dronă văzută de piloți în apropierea aeroportului Otopeni. Traficul aerian a fost perturbat, aterizările au fost suspendate. „Risc major pentru siguranța zborurilor”
O dronă a dat peste cap duminică, 28 septembrie, traficul aerian pe Aeroportul Otopeni. Piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat la aeroportul "Henri Coandă" (Otopeni) din...
Cine e consilierul AUR care s-a prăbușit cu avionul personal în Iași. „Făcea unul, două zboruri pe săptămână, nu lăsa pe altcineva la manșă”
Cine e consilierul AUR care s-a prăbușit cu avionul personal în Iași. „Făcea unul, două zboruri pe săptămână, nu lăsa pe altcineva la manșă”
În avionul prăbușit sâmbătă, 27 septembrie, se afla arhitectul Marian Jan Chiriță, consilier local AUR Iași. Acesta este rănit și a fost transportat la spital. Președintele AUR...
#incident, #avion, #rynair, #pasageri, #distrugeri, #deviere zbor , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali, intalnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: "Hai, ma, ce faci? Arunca!". Decizie total surprinzatoare
ObservatorNews.ro
Drona militara descoperita de o femeie in Tulcea cand se plimba. Nu este clar cand s-a prabusit. Anuntul MApN
Adevarul.ro
Cum vad italienii asemanarea cu romanii: "Stramosii lor erau, in esenta, dacii de la Marea Neagra, cuceriti de romani"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un bărbat și o femeie, bătuți cu sălbăticie, în Dâmbovița. Motivul penibil pentru care s-a ajuns la scandal VIDEO
  2. Rusia părăsește Convenția europeană împotriva torturii. Care este motivul invocat de Moscova
  3. Zelenski cere închiderea Mării Baltice pentru Rusia din cauza incursiunilor cu drone. "Folosesc petroliere pentru a le lansa"
  4. Viața bate filmul. Un zbor Ryanair a fost deviat după un pasager și-a mâncat pașaportul, iar altul a încercat să și-l distrugă
  5. Românii au luat cu asalt plajele bulgărești, în luna august. Câți bulgari au fost pe litoralul românesc în aceeași lună
  6. Ministerul Apărării vrea 216 tancuri Abrams de ultimă generație. Contractul, estimat la 6,5 miliarde de euro
  7. Casa Albă insistă că Israel și Hamas sunt „foarte aproape” de încheierea conflictului din Fâșia Gaza
  8. Lukașenko, ironii la adresa Poloniei. "Lăsați-i să încerce, lăsați-i să tragă! Vor doborî și elicopterul meu?"
  9. Zelenski, luat peste picior de Orbán după ce a acuzat Ungaria că ar fi trimis drone de recunoaștere în spațiul aerian ucrainean. "Și ce dacă?"
  10. Autoritățile din Emirate au confirmat arestarea lui Horațiu Potra la cererea României. Ministerul Justiției explică de ce nu pot fi publicate detalii