Incident grav într-un poligon al armatei din Japonia. Doi militari au fost omorâți și unul a fost rănit. Suspect, un coleg al militarilor

Doi militari au fost ucişi, iar altul a fost rănit, miercuri, într-un atac armat într-un poligon de tragere al armatei, la Gifu, în centrul Japoniei, al cărui presupus autor a fost arestat, anunţă autorităţile japoneze, relatează AFP.

„Un membru al Forţelor de Autoapărare a deschis focul în poligonul de tragere Hino”, către ora locală 9.00 (3.00, ora României), iar ”trei membri ai Forţelor de Autoapărare au fost răniţi”, a anunţat un purtător de cuvânt al Guvernului, Hirokazu Matsuno.

#BreakingNews: 1 dead, 2 injured in shooting incident at SDF firing range in Japan#Japan #firing #SDF #shooting#Gifufiring #Gifu pic.twitter.com/42uF3FqSQt