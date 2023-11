Incident armat la Hamburg. Aeroportul a fost închis

O persoană înarmată a pătruns sâmbătă cu un vehicul în aeroportul din Hamburg, forţând o poartă, astfel că aeroportul a fost închis, relatează Die Welt, potrivit Reuters.

Nimeni nu pare să fi fost rănit, însă ar putea fi o "situaţie statică de luare de ostatici". Au fost afectate aproape 30 de zboruri.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat că un bărbat înarmat a intrat cu o maşină printr-o barieră în incinta aeroportului din Hamburg, sâmbătă seara, şi a tras de două ori cu o armă în aer.

Poliţia a precizat că nimeni nu pare să fi fost rănit, dar aeroportul a anunţat că este în prezent închis pentru decolări şi aterizări.

Evenimentul a avut loc în jurul orei locale 20.00, ora locală, a precizat poliţia. După ce a tras focurile de armă, persoana a aruncat două sticle incendiare din vehicul. Purtătorul de cuvânt al poliţiei a menţionat că în maşină se afla un copil.

Poliţia a precizat separat, pe platforma de socializare X, că desfăşoară o operaţiune de amploare şi că se presupune că este vorba despre o "situaţie statică de luare de ostatici".

Soţia bărbatului contactase anterior poliţia în legătură cu o posibilă răpire de copii.

