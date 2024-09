Imagini din momentul arestării bărbatului care ar fi încercat să-l împuște pe Donald Trump VIDEO

O cameră de corp, purtată de un polițist, a surprins momentul în care a fost arestat Ryan Wesley Routh, bărbatul care ar fi încercat să îl împuște pe Donald Trump, duminică, 15 septembrie, pe un teren de golf.

Ryan Wesley Routh, bărbatul în vârstă de 58 de ani arestat duminică, 15 septembrie, după o posibilă tentativă de asasinat împotriva fostului preşedinte american Donald Trump, a fost inculpat luni, 16 septembrie, pentru posesie ilegală de armă şi deţinerea unei arme cu seria ştearsă, relatează antena3.ro.

Routh, cunoscut ca susţinător al Ucrainei, a compărut luni, 16 septembrie, pentru prima oară în faţa unei instanţe din statul Florida din sud-estul SUA.

El a fost reţinut după ce reuşise iniţial să fugă, în timp ce agenţi ai Secret Service (serviciul care asigură protecţia preşedinţilor americani şi a altor demnitari - n. red.) au tras asupra lui.

Un martor l-a văzut pe individ fugind dintre tufișuri și a făcut o fotografie a mașinii acestuia. Imaginea a ajutat ulterior la reținerea suspectului.

Poliția a intervenit pe autostrada Interstate 95 și a reperat și blocat mașina bărbatului, reușind să-l rețină la circa 45 de minute după incident. Suspectul nu era înarmat atunci când forțele de ordine l-au scos din vehicul și nu a spus nimic în momentul reținerii.

