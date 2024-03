Incident aviatic cu 249 de persoane la bord. Aeronava a pierdut o roată în zbor VIDEO

Un zbor al United Airlines care se îndrepta spre Japonia a aterizat în siguranţă joi pe aeroportul internaţional din Los Angeles, după ce a pierdut un pneu în aer după decolarea din San Francisco, a anunţat transportatorul într-un comunicat, relatează Reuters.

United a precizat că face demersuri pentru ca o nouă aeronavă să continue călătoria.

La bordul avionului de tip Boeing B777-200 se aflau 249 de persoane.

Incidentul se adaugă şirului de evenimente în care au fost implicate în ultima vreme aeronavele Boeing.

La 5 ianuarie, o aeronavă nouă de tip 737 MAX 9 a operatorului Alaska Airlines a pierdut un panou de uşă în timp ce zbura la o altitudine de 4.877 de metri.

Administraţia Federală pentru Aviaţie (FAA) a declarat că auditul producţiei avioanelor 737 MAX de la Boeing şi de la furnizorul Spirit AeroSystems a identificat mai multe cazuri în care companiile nu au respectat cerinţele de control al calităţii.

