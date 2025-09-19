Elicopterul lui Donald Trump, aterizare de urgență în Marea Britanie. Președintele SUA și prima doamnă erau la bord VIDEO

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 23:11
174 citiri
Elicopterul lui Donald Trump, aterizare de urgență în Marea Britanie. Președintele SUA și prima doamnă erau la bord VIDEO
Elicopterul prezidenial american/FOTO:X/@Davidmetroland

Elicopterul prezidențial Marine One, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, și soția sa, Melania, la bord, a fost nevoit să efectueze joi, 18 septembrie, o aterizare de urgență pe Aeroportul Luton, din apropiere de Londra.

Potrivit oficialilor americani, aeronava a suferit o defecțiune la sistemul hidraulic în timp ce se deplasa de la reședința premierului britanic, Chequers, către Aeroportul Stansted. În urma incidentului, elicopterul a aterizat „din precauție” la Luton, unde a fost întâmpinat de echipaje de urgență și poliție înarmat.

Nicio persoană nu a fost rănită, iar președintele și prima doamnă au fost transferați rapid într-un elicopter de sprijin care zbura în formație. Convoiul prezidențial și-a reluat astfel drumul către Stansted, unde Air Force One îi aștepta pentru zborul de întoarcere spre Washington. Președintele a ajuns la destinație cu o întârziere de aproximativ 20 de minute.

Imagini surprinse la fața locului arată prezența forțelor de securitate pe pista de la Luton, precum și cele două aeronave prezidențiale – Marine One și Marine Two – parcate în apropiere.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că „din cauza unei mici probleme la sistemul hidraulic și ca măsură de precauție, piloții au decis aterizarea la un aerodrom local înainte de a ajunge la Stansted”.

Vizita oficială a președintelui Trump în Regatul Unit – cea de-a doua de acest tip – a inclus întâlniri cu Regele Charles al III-lea și premierul Sir Keir Starmer. Cei doi lideri au discutat despre relațiile bilaterale și, în cadrul unei conferințe de presă comune la Chequers, au abordat și criza migrației prin Canalul Mânecii.

Președintele american a subliniat că Marea Britanie se confruntă cu „o problemă foarte similară” celei pe care SUA au avut-o la frontieră și a pledat pentru măsuri mai stricte. Sir Keir a răspuns că guvernul său tratează situația cu seriozitate, dar a avertizat că nu există „o soluție miraculoasă”.

Conferința de presă, desfășurată în Marea Sală de la Chequers, a încheiat o vizită de stat de două zile, marcată de ceremonii fastuoase, inclusiv o cină de gală la Castelul Windsor.

La final, atât premierul, cât și președintele Trump au evitat să se extindă asupra subiectului controversat al demiterii lordului Mandelson din cauza legăturilor acestuia cu Jeffrey Epstein, subiect care plana asupra evenimentului.

Imagini cu Donald Trump şi Jeffrey Epstein au fost proiectate pe castelul Windsor. Patru persoane au fost arestate VIDEO
Imagini cu Donald Trump şi Jeffrey Epstein au fost proiectate pe castelul Windsor. Patru persoane au fost arestate VIDEO
Activiști au proiectat marți seara, 16 septembrie, imagini cu Donald Trump și infractorul sexual Jeffrey Epstein pe un turn al castelului Windsor, unde președintele american urmează să fie...
Visul lui Donald Trump de a recâștiga baza aeriană Bagram ar putea semăna cu o nouă invazie în Afganistan
Visul lui Donald Trump de a recâștiga baza aeriană Bagram ar putea semăna cu o nouă invazie în Afganistan
Planul președintelui american Donald Trump de a redeschide baza aeriană Bagram din Afganistan ar putea echivala cu o nouă operațiune militară de amploare, care ar necesita zeci de mii de...
#incident, #Marea Britanie, #elicopter, #Donald Trump presedinte SUA , #Marea Britanie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil! A costat 70.000.000 de euro si vrea sa se lase de fotbal la 24 de ani
Digi24.ro
EXCLUSIV Statul roman, despagubit pentru tezaurul furat din Olanda. Cati bani au ajuns la Muzeul National de Istorie
Adevarul.ro
"Printesa fantoma" din Maroc a aparut pe neasteptate in public, dupa ani de absenta. Cine este Lalla Salma

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Țara UE și NATO care se pregătește de un atac al Rusiei: Șapte scenarii luate în calcul. Statul pune la cale o apărare pentru trei luni
  2. Elicopterul lui Donald Trump, aterizare de urgență în Marea Britanie. Președintele SUA și prima doamnă erau la bord VIDEO
  3. O nouă acțiune provocatoare a Rusiei. Două avioane militare au încălcat zona de securitate a unei platforme de foraj a Poloniei din Marea Baltică
  4. Trump blochează 400 de milioane de dolari în ajutor militar pentru Taiwan, în încercarea de a negocia un acord comercial cu China
  5. Reacția talibanilor după ce Trump a anunțat că vrea să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan. „Nu vom tolera niciun fel de prezență americană aici”
  6. Alerte de vreme severă imediată. Județele care au intrat sub Cod galben
  7. Brazilienii din armata ucraineană înconjoară în liniște trupele ruse lângă Pokrovsk - și le elimină. Flancurile rusești cedează sub presiune
  8. Estonia activează articolul 4 al NATO, după ce Rusia i-a încălcat spațiul aerian cu avioanele MiG-31. „Este total inacceptabil”
  9. Un psiholog spune care sunt cele două momente critice din viața unui adolescent când este predispus să înceapă să consume droguri. „Crește consumul în rândul fetelor la gimnaziu”
  10. Un judecător respinge plângerea lui Trump contra ziarului „The New York Times”, lungă de 85 de pagini, pe motiv că ar conține "injurii și invective”. Ce poate face președintele SUA