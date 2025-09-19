Elicopterul prezidențial Marine One, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, și soția sa, Melania, la bord, a fost nevoit să efectueze joi, 18 septembrie, o aterizare de urgență pe Aeroportul Luton, din apropiere de Londra.

Potrivit oficialilor americani, aeronava a suferit o defecțiune la sistemul hidraulic în timp ce se deplasa de la reședința premierului britanic, Chequers, către Aeroportul Stansted. În urma incidentului, elicopterul a aterizat „din precauție” la Luton, unde a fost întâmpinat de echipaje de urgență și poliție înarmat.

Nicio persoană nu a fost rănită, iar președintele și prima doamnă au fost transferați rapid într-un elicopter de sprijin care zbura în formație. Convoiul prezidențial și-a reluat astfel drumul către Stansted, unde Air Force One îi aștepta pentru zborul de întoarcere spre Washington. Președintele a ajuns la destinație cu o întârziere de aproximativ 20 de minute.

Trump and Melania deboard Air Force One and walk to Marine One at Joint Base Andrews after returning from the UK. The lighting is so good. Like a scene out of a movie. pic.twitter.com/q2XgEwowUU — johnny maga (@_johnnymaga) September 19, 2025

Imagini surprinse la fața locului arată prezența forțelor de securitate pe pista de la Luton, precum și cele două aeronave prezidențiale – Marine One și Marine Two – parcate în apropiere.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că „din cauza unei mici probleme la sistemul hidraulic și ca măsură de precauție, piloții au decis aterizarea la un aerodrom local înainte de a ajunge la Stansted”.

Vizita oficială a președintelui Trump în Regatul Unit – cea de-a doua de acest tip – a inclus întâlniri cu Regele Charles al III-lea și premierul Sir Keir Starmer. Cei doi lideri au discutat despre relațiile bilaterale și, în cadrul unei conferințe de presă comune la Chequers, au abordat și criza migrației prin Canalul Mânecii.

Președintele american a subliniat că Marea Britanie se confruntă cu „o problemă foarte similară” celei pe care SUA au avut-o la frontieră și a pledat pentru măsuri mai stricte. Sir Keir a răspuns că guvernul său tratează situația cu seriozitate, dar a avertizat că nu există „o soluție miraculoasă”.

Conferința de presă, desfășurată în Marea Sală de la Chequers, a încheiat o vizită de stat de două zile, marcată de ceremonii fastuoase, inclusiv o cină de gală la Castelul Windsor.

La final, atât premierul, cât și președintele Trump au evitat să se extindă asupra subiectului controversat al demiterii lordului Mandelson din cauza legăturilor acestuia cu Jeffrey Epstein, subiect care plana asupra evenimentului.

