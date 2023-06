Ministrul Apărării din China către SUA, după incidentul naval din strâmtoarea Taiwan: ”Vezi-ți de treaba ta” VIDEO

Ministrul chinez al apărării a apărat trecerea unei nave de război prin fața unui distrugător american și a unei fregate canadiene care tranzitau strâmtoarea Taiwan.

Acesta a declarat, duminică, la Singapore, la o reuniune a unora dintre cei mai importanți oficiali din domeniul apărării din lume, că astfel de așa-numitele patrule de "libertate de navigație" reprezintă o provocare la adresa Chinei.

În primul său discurs public internațional de când a devenit ministru al apărării, în martie, generalul Li Shangfu a declarat în cadrul dialogului Shangri-La că China nu are nicio problemă cu "trecerea nevinovată", dar că "trebuie să împiedicăm încercările de a folosi aceste (patrule) pentru libertatea de navigație, această trecere nevinovată, pentru a-și exercita hegemonia în domeniul navigației", potrivit Business Insider.

Li a sugerat că SUA și aliații săi au creat pericolul și că ar trebui să se concentreze în schimb să aibă "grijă de propriul spațiu aerian și de apele teritoriale".

A Chinese warship crossed in front of American destroyer USS Chung-Hoon in the Taiwan Strait’s international waters on June 3, coming dangerously close at only 150 yards.#US #USChina #Washington #China #Beijing #PLA #PRC #TaiwanStrait #routinetransit #IndoPacific pic.twitter.com/1NS5T6efxk