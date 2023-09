Scene ireale la US Open. Un spectator a recurs la un gest extrem și a întrerupt o oră partida VIDEO

Semifinala dintre Coco Gauff și Karolina Muchova a fost marcată de un incident mai rar întâlnit.

Disputa a fost întreruptă la scorul de 6-4, 1-0, pe serviciul cehoaicei. Când se pregătea să servească, patru protestatari din tribunele superioare ale arenei Arthur Ashe au început să scandeze împotriva folosirii combustibilior fosili. Stewarzii au intervenit rapid, dar nu au putut să facă nimic, astfel că partida s-a întrerupt.

După câteva minute de incertitudine, jucătoarele au părăsit arena în care se auzea mesajul strigat la unison "Dați-i afară!", mesaj îndreptat protestatarilor cu pricina. Dintre cei patru, trei au fost înlăturați rapid, însă al patrulea și-a lipit tălpile goale de podea, în fața scaunului. Din acest motiv, meciul a fost întrerupt aproape o oră.

Conform eurosport, pentru ca protestatarul să fie îndelungat a fost nevoie de dizolvant și de intervenția echipei medicale, tocmai pentru ca acesta să nu fie rănit în procesul de dezlipire a tălpilor goale de podea. El a părăsit arenă încătușat.

Protestor has glued his feet to the ground.