Incident șocant în Bazilica Sfântul Petru din Vatican. Un bărbat a urinat pe altarul bisericii VIDEO

Autor: Daniel Groza
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 12:35
539 citiri
Incident șocant în Bazilica Sfântul Petru din Vatican. Un bărbat a urinat pe altarul bisericii VIDEO
Jandarmi l-au arestat imediat pe individ FOTO captura video Reteaua X

Un bărbat a urcat pe Altarul Spovedaniei și a urinat, sub privirile a sute de turiști, în apropierea celebrului baldachin realizat de Gian Lorenzo Bernini. Actul ireverențios, petrecut vineri dimineață, 10 octombrie, a fost surprins pe video și relatat de cotidianul Il Tempo.

Individul a fost imediat reținut de jandarmii în civil, iar Papa Leon al XIV-lea a fost informat despre incident, exprimându-și șocul față de cele întâmplate.

Tânărul a reușit să ocolească turnicheții care înconjoară complet altarul situat sub baldachin și, după ce a urcat rapid treptele, a ajuns la altar unde, insolent, și-a dat pantalonii jos și a urinat pe altar. A fost prins imediat de jandarmii în civil prezenți în Bazilică, care l-au arestat.

Moment șocant la Vatican. Un bărbat a urinat la Altarul Confesiunii în fața credincioșilor și turiștilor VIDEO
Moment șocant la Vatican. Un bărbat a urinat la Altarul Confesiunii în fața credincioșilor și turiștilor VIDEO
Un bărbat a profanat altarul papal din Bazilica Sfântul Petru. Individul a urinat în fața a sute de pelerini. În acel moment, Sfânta Liturghie era celebrată la Altarul Scaunului....
Contractul de 400.000 de lei care a declanșat un nou război politic în Sectorul 1. Clotilde Armand îl acuză pe George Tuță de deturnare de fonduri
Contractul de 400.000 de lei care a declanșat un nou război politic în Sectorul 1. Clotilde Armand îl acuză pe George Tuță de deturnare de fonduri
Tensiunile politice din Sectorul 1 revin în prim-plan după ce Clotilde Armand, vicepreședinte USR și fost primar al sectorului, a depus plângeri la Agenția Națională de Integritate și la...
#incident, #bazilica sfantul petru, #Vatican, #urinat, #altar , #Vatican
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu exista alta varianta: Romania, sanctionata de UEFA dupa 1-0 cu Austria!
Digi24.ro
VIDEO&FOTO Muntii Carpati, transformare spectaculoasa. Aproape jumatate din peisajele alpine s-au schimbat in ultimele patru decenii
Adevarul.ro
Cel mai mare cutremur din istoria cunoscuta a romanilor. Cataclismul de Sfanta Parascheva care a facut ravagii de neimaginat in tarile romane

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sute de blocuri și două spitale din București, lăsate fără apă caldă și căldură. Ce se întâmplă cu rețeaua Termoenergetica
  2. „Ucraina ar putea dispărea ca stat”. Lukașenko lansează un nou avertisment către Zelenski
  3. Un ostatic cu origini românești, printre cei eliberați de Hamas. Ministrul de Externe a transmis un mesaj de solidaritate
  4. Incident șocant în Bazilica Sfântul Petru din Vatican. Un bărbat a urinat pe altarul bisericii VIDEO
  5. Președintele Zelenski dezvăluie ce va lovi cu rachetele Tomahawk dacă le va primi de la SUA
  6. 4 directori dezvăluie întrebarea lor preferată la interviul de angajare. Un director IBM o folosește pe aceeași de 20 de ani
  7. Restricții de circulație pe autostrăzile A1 și A2. Se fac lucrări. Îndemn pentru șoferi de la Poliție
  8. Un nou drum de legătură cu autostrada A1 va fi deschis astăzi. Are zece kilometri și este construit pe patru benzi
  9. Încă 13 ostatici au fost preluați de Crucea Roșie. ”Lupta noastră nu s-a terminat, nu se va opri decât atunci când ultimul ostatic va fi găsit şi predat pentru a fi îngropat cu demnitate"
  10. Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a aruncat un pui de pisică într-o sobă cu foc aprins. Ce spune Poliția