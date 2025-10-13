Incident șocant în Bazilica Sfântul Petru din Vatican. Un bărbat a urinat pe altarul bisericii VIDEO

Un bărbat a urcat pe Altarul Spovedaniei și a urinat, sub privirile a sute de turiști, în apropierea celebrului baldachin realizat de Gian Lorenzo Bernini. Actul ireverențios, petrecut vineri dimineață, 10 octombrie, a fost surprins pe video și relatat de cotidianul Il Tempo.

Individul a fost imediat reținut de jandarmii în civil, iar Papa Leon al XIV-lea a fost informat despre incident, exprimându-și șocul față de cele întâmplate.

Tânărul a reușit să ocolească turnicheții care înconjoară complet altarul situat sub baldachin și, după ce a urcat rapid treptele, a ajuns la altar unde, insolent, și-a dat pantalonii jos și a urinat pe altar. A fost prins imediat de jandarmii în civil prezenți în Bazilică, care l-au arestat.

Venerdì 10 ottobre, un uomo svedese è salito sull’altare della Confessione, si è calato le braghe e ha pisciato davanti a tutti. Momenti concitati nella basilica di San Pietro, dove un uomo danese è stato ripreso dai cellulari delle persone presenti in quel momento all'interno… pic.twitter.com/BKZc7beAXl — 🖤 🇮🇹 𝘨𝘪𝘨𝘪 𝘱𝘰𝘥𝘥𝘢 👣🐾 🇮🇹 🖤 (@gigipodda) October 12, 2025

