Un vapor ucrainean care se afla ancorat în zona Chilia Nouă (Ucraina), a început, la un moment dat, din motive încă necunoscute, să plutească în derivă şi a ajuns pe malul românesc, în zona Chilia Veche unde a lovit pontonul unei pensiuni şi a avariat cel puţin o ambarcaţiune. A intervenit un remorcher ucrainean.

”Conform martorilor, un vapor ucrainean (Chalsi), care era „la ancoră” în zona Chilia Nouă (Ucraina), din motive încă necunoscute, a început să plutească în derivă până pe malul românesc al braţului Chilia unde a lovit pontonul unei pensiuni, avariind şi cel puţin o ambarcaţiune”, transmite Garda de Coastă Constanţa.

Un remorcher ucrainean a ajuns la scurt timp, după 5-10 minute, şi a „tras” nava din zona respectivă. Cargoul Chalsi este sub pavilion Palau şi aparţine armatorului BLACK SEA SHIPPING MANAGEMENT CO LTD ODESSA.

"La acest moment se fac cercetari de către Căpitănia Tulcea respectiv Poliţia de Frontieră", a transmis prefectul judeţului Tulcea.

El a precizat că după cercetări, autorităţile competente vor comunica mai multe informaţii.

