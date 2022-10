Incidente grave la un meci de fotbal! Un spectator a murit în tribune

Un suporter al echipei Gimnasia La Plata a murit în timpul unor incidente grave care au avut loc în timpul unui meci cu Boca Juniors, din campionatul Argentinei, relatează presa internaţională.

“Confirm că o persoană a murit după ce a suferit un stop cardiac”, a declarat Sergio Berni, ministru regional.

Spitalul la care a fost transportată victima a precizat că este vorba de un bărbat de 57 de ani.

Violenţele de la stadionul Juan Carmelo Zerillo din La Plata au început în exteriorul arenei. Poliţia a folosit gloanţe de cauciuc şi gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe suporterii care încercau să intre în stadionul deja plin.

“Incidentele au început în exterior şi s-au propagat în interior. Erau aproximativ 10.000 de persoane în afara stadionului, care încercau să intre, unele cu bilete, altele fără. Cu toţii vedeau prea bine că stadionul era plin”, a explicat Eduardo Aparicio, şeful agenţiei de prevenire a violenţelor în sport. Aparicio a precizat că va avea loc o anchetă cu privire la ce s-a întâmplat.

Meciul a fost oprit în minutul 9, când în interiorul arenei a început să se simtă efectul gazelor lacrimogene folosite în exterior.

“Aerul a devenit irespirabil. Situaţia a ieşit de sub control şi nu mai existau garanţii de securitate”, a afirmat arbitrul Hernan Mastrangelo.

Mai mulţi spectatori au invadat terenul încercând să scape de efectul gazelor lacrimogene, deoarece porţile stadionului erau închise.

In pictures: Violent unrest near Buenos Aires football match between Boca Juniors and Gimnasia y Esgrima spills into the stadium and onto the pitch, leaving one dead — Argentina authorities pic.twitter.com/13TeOFLLgm