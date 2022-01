Ecuador și Brazilia au terminat la egalitate, scor 1-1, în preliminariile Campionatului Mondial din Qatar 2022.

Meciul a fost însă plin de peripeții. Portarul brazilian Alisson Becker a primit roșu atât la începutul meciului, cât și în prelungiri, dar VAR a intervenit de două ori, după care deciziile au fost inversate. Nici penaltiul, care era legat de ultima decizie, nu a fost acordat.

Brazilia este lider, cu 36 de puncte în paisprezece meciuri. Argentina, care s-a impus cu 2-1 în fața naționalei statului Chile, urmează pe locul doi, cu 29 de puncte, și este de asemenea sigură de participarea la Cupa Mondială. Ecuador este pe locul trei, cu 24 de puncte din cincisprezece meciuri.

Primele patru clasate se califică direct la Cupa Mondială. Numărul cinci joacă un baraj intercontinental.

Alisson Becker was given two red cards and sent off twice playing for Brazil against Ecuador tonight.

Both times VAR overturned them 🤣

pic.twitter.com/64EjUxZvJ3