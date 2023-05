Mesajul lui Zelenski după încoronarea Regelui Charles al III-lea: ”Poporului Regatului Unit îi doresc victorii comune cu noi” FOTO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Regele Charles al III-a după încoronare, eveniment la care Ucraina a fost reprezentată de Olena Zelenska şi de premierul Denîs Şmîhal.

”Prim-ministrul Ucrainei şi Prima Doamnă a Ucrainei reprezintă astăzi ţara noastră în Regatul Unit, unde a avut loc încoronarea Regelui Charles al III-lea şi a Reginei Camilla.

În numele întregului popor ucrainean, felicit Majestăţile Lor, adevăraţi prieteni ai Ucrainei, pentru acest eveniment istoric care începe o nouă eră a monarhiei britanice. Îi doresc Regelui Charles al III-lea mulţi ani de domnie şi poporului Regatului Unit îi doresc prosperitate şi victorii comune cu noi.

A fost o onoare pentru mine să îl cunosc personal pe Majestatea Sa la Londra, îmi amintesc conversaţia noastră, îmi amintesc de emoţia sinceră pentru Ucraina şi ucraineni. Şi vă mulţumesc pentru sprijin! Mulţumesc tuturor britanicilor!”, a spus Zelenski în discursul său.

#royal May 6, 2023 - The First Lady of Ukraine, Olena Zelenska and Prime Minister of Ukraine, Denys Shmyhal arrive at Westminster Abbey ahead of the Coronation of King Charles III pic.twitter.com/6QfG1BOiH7