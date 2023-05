Acrobația lui Tom Cruise la concertul de încoronare: ”De la pilot la pilot, măria ta” VIDEO

Concertul de încoronare a încheiat duminică a doua zi de festivităţi pentru britanici, după un „prânz mare” însorit.

După fastul încoronării de sâmbătă, după quiche-urile şi prăjiturile „marelui prânz”, concertul de lângă Castelul Windsor a venit să încheie cea de-a doua zi a festivităţilor.

Aproximativ 20.000 de persoane au putut asista la acest concert, în compania familiei regale, fără a număra cei care au urmărit festivităţile pe ecranele amplasate în parcurile Londrei.

Secvenţe filmate au punctat şi această seară muzicală, găzduită de actorul Hugh Bonneville, cunoscut pentru rolurile din "Downton Abbey" şi "Paddington".

Actorul american Tom Cruise a apărut astfel la comanda unui avion, într-o secvenţă video proiectată pe scena de la Windsor.

„De la pilot la pilot, măria ta, poţi fi coechipierul meu oricând vrei!”, a lansat el înainte de a ridica din dreapta.

Regele Charles, care a servit, aşa cum este tradiţia familiei regale în Marină dar şi în Royal Air Force, a fost pregătit ca pilot de avion şi elicopter.

Luni, festivităţile continuă în Regatul Unit, britanicii având dreptul la o zi liberă suplimentară pentru această ocazie.

Tom Cruise with a short Video for #CharlesIII at his #Coronation. #TomCruise pic.twitter.com/IZYvmBffA8