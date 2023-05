Mii de petreceri de stradă şi prânzuri urmează să aibă loc, duminică, înainte de un concert cu vedete, în cea de-a doua zi a evenimentelor dedicate încoronării Regelui Charles III, scrie BBC.

Membrii Familiei Regale vor participa la evenimentele comunităţii în cursul zilei, înainte de a-i vedea pe Katy Perry şi Take That cântând la Castelul Windsor, seara.

Evenimentele de duminică vin după ce regele Charles III şi regina Camilla au fost încoronaţi sâmbătă.

Dar au fost şi momente tensionate, atunci când poliţia a arestat 52 de protestatari.

Parlamentarii şi militanţii au acuzat poliţia că limitează libertatea de exprimare, după ce membri ai grupului Republic, care doreşte să înlocuiască monarhia cu un şef de stat ales, au fost arestaţi sâmbătă dimineaţa, înaintea unui protest planificat în Trafalgar Square.

Scotland Yard a spus că răspunsul său a fost proporţional, având în vedere evenimentul „o dată la o generaţie” pe care îl supraveghea.

Duminică, Ducele şi Ducesa de Edinburgh vor participa la Marele Dejun de încoronare în Cranleigh, Surrey, în timp ce Prinţesa Regală şi soţul ei, vice-amiralul Sir Tim Laurence, se vor alătura unei petreceri comunitare, pe stradă, în Swindon.

Fiicele Ducelui de York, Prinţesa Beatrice şi Prinţesa Eugenie, vor participa şi ele la un mare prânz la Windsor.

Înaintea evenimentelor, Palatul Buckingham a prezentat o reţetă de „quiche de încoronare”, cu brânză şi spanac, fasole şi tarhon. Acest quiche trebuie să fie accesoriul „prânzului mare de încoronare”. Acest eveniment îşi propune „să adune vecinii şi comunităţile”, să „sărbătorească încoronarea şi să împărtăşească prietenie, mâncare şi distracţie”, evocă relatarea. Aceleaşi picnicuri uriaşe au punctat Jubileul Reginei Elizabeth II în iunie 2022.

Introducing… Coronation Quiche!

Chosen personally by Their Majesties, The King and The Queen Consort have shared a recipe in celebration of the upcoming #CoronationBigLunch taking place up and down the country. pic.twitter.com/aVcw9tNarP