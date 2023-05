Prima doamnă Jill Biden, care a reprezentat Statele Unite la încoronarea de sâmbătă a regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, a declarat că a existat "o frumuseţe deosebită în ceremonie" şi că a fost "pur şi simplu uimitor de văzut", relatează AP.

"Nu vă puteţi imagina acel moment în care vezi de fapt coroana fiind pusă pe capul regelui şi apoi pe capul reginei", a spus ea într-un interviu telefonic cu The Associated Press după ceremonia de la Londra: "Este cu adevărat extraordinar să vezi şi să trăieşti acel moment".

Niciun preşedinte american nu a participat vreodată la o încoronare britanică, iar preşedintele Joe Biden i-a cerut primei doamne să reprezinte SUA în locul său. Casa Albă a declarat că apariţia lui Jill Biden a marcat prima dată când o primă doamnă a SUA a fost prezentă la o încoronare britanică.

Ea a mers alături de una dintre nepoatele sale, Finnegan Biden, în vârstă de 24 de ani, iar cele două s-au îmbrăcat în mod intenționat în galben și albastru, culorile steagului Ucrainei.

Mai mult, la încoronare, Jill Biden a stat alături de Olena Zelenska, prima doamnă a Ucrainei. Jill Biden a spus că au vorbit despre invazia Rusiei în Ucraina şi că Zelenska i-a mulţumit din nou pentru sprijinul din partea Statelor Unite.

First lady Jill Biden attended the Coronation of King Charles III with her granddaughter Finnegan Biden. The pair were seated with Ukraine’s first lady Olena Zelenska. pic.twitter.com/fAusEnJFlz