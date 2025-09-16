Ce au în comun Maia Sandu și Donald Trump pentru români. Instituțiile internaționale cele mai respectate SONDAJ

Autor: Aniela Manolea
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 10:56
370 citiri
Ce au în comun Maia Sandu și Donald Trump pentru români. Instituțiile internaționale cele mai respectate SONDAJ
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu FOTO Facebook/Maia Sandu

Românii îl apreciază la fel de mult pe președintele american Donald Trump ca și pe lidera Republicii Moldova, Maia Sandu, arată un sondaj Avangarde publicat marți, 16 septembrie. Întrebați în ce instituții internaționale au încredere, românii au făcut alegeri deloc surprinzătoare.

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu și președintele SUA Donald Trump sunt liderii politici externi în care românii au cea mai mare încredere, cu o cotă de 44%. În ceea ce îl privește pe președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, acesta beneficiază de încrederea a 37%, iar 60% spun că nu au încredere, conform sondajului Avangarde.

Maia Sandu și Trump au 44% cotă de încredere, fiind urmați de președintele Franței Emmanuel Macron (40%), președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen (39%) și de președintele Ucrainei Volodimir Zelensky (37%).

Pe ultimul loc în topul încrederii se află președintele rus Vladimir Putin, în care au încredere doar 18% dintre cei chestionați.

Încredere în NATO și Uniunea Europeană

În ceea ce privește încrederea în instituțiile naționale, pe primul loc ca nivel de încredere se află NATO, cu o cotă de 74%, urmată de UE (62%), ONU (61%), Comisia Europeană (57%).

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 8 - 14 septembrie, telefonic, pe un eșantion de 1.000 de subiecți. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.

Minciunile lui Donald Trump, devoalate la televiziunea britanică în timpul vizitei oficiale a președintelui SUA la Londra
Minciunile lui Donald Trump, devoalate la televiziunea britanică în timpul vizitei oficiale a președintelui SUA la Londra
Cu ocazia „celei de-a doua vizite a președintelui american Donald Trump, eveniment istoric”, un post de televiziune din Marea Britanie va dedica o seară întreagă liderului de la Casa Albă,...
Criminalitate: cât de periculos este în Germania?
Criminalitate: cât de periculos este în Germania?
Droguri, cuțite, violență pe stradă în plină zi. Mass-media relatează în mod regulat despre criminalitatea din Germania. A crescut ea? Și cum stă Germania în comparație...
#incredere romani, #sondaj opinie, #maia sandu, #Donald Trump, #NATO, #ONU , #sondaj opinie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lupte cu "demonii", tendinta de autodistrugere. A venit momentul adevarului si nu s-a ferit de cuvinte
Digi24.ro
Parintii unui tanar de 18 ani l-au denuntat pentru ca ar fi vrut sa lupte de partea Ucrainei
DigiSport.ro
La scurt timp dupa ce a mostenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat in fata profesionistilor

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dezvăluiri despre campania murdară a lui Călin Georgescu, direct de la procurorul general. "Război hibrid, atacuri cibernetice, tentative de destabilizare, dezinformare"
  2. Dosar penal pentru un preot care și-a bătut soția și fiul. După ce s-a întors de la poliție, i-a agresat din nou
  3. O femeie de 80 de ani a ajuns la spital după ce a căzut din pat, în vagonul tip cușetă. Ea mergea la Sfânta Parascheva
  4. Minciunile lui Donald Trump, devoalate la televiziunea britanică în timpul vizitei oficiale a președintelui SUA la Londra
  5. Criminalitate: cât de periculos este în Germania?
  6. Uniunea Europeană ar putea interzice intrarea totală a turiștilor ruși în Europa. „Guvernul lor ucide ucraineni și ne amenință securitatea zilnic”
  7. Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra: Sunt acuzați de "tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale"
  8. Câți români vor unirea cu Republica Moldova. Care sunt țările percepute ca fiind cele mai prietenoase pentru România SONDAJ
  9. Mai mult de jumătate dintre români sunt nemulțumiți de activitatea președintelui. Ce ministru i-a dezamăgit cel mai tare SONDAJ
  10. „Gaza arde”, anunță ministrul israelian al apărării, după cele mai recente atacuri. „Nu ne vom retrage până când misiunea nu va fi îndeplinită”