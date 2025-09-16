Ce au în comun Maia Sandu și Donald Trump pentru români. Instituțiile internaționale cele mai respectate SONDAJ

Românii îl apreciază la fel de mult pe președintele american Donald Trump ca și pe lidera Republicii Moldova, Maia Sandu, arată un sondaj Avangarde publicat marți, 16 septembrie. Întrebați în ce instituții internaționale au încredere, românii au făcut alegeri deloc surprinzătoare.

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu și președintele SUA Donald Trump sunt liderii politici externi în care românii au cea mai mare încredere, cu o cotă de 44%. În ceea ce îl privește pe președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, acesta beneficiază de încrederea a 37%, iar 60% spun că nu au încredere, conform sondajului Avangarde.

Maia Sandu și Trump au 44% cotă de încredere, fiind urmați de președintele Franței Emmanuel Macron (40%), președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen (39%) și de președintele Ucrainei Volodimir Zelensky (37%).

Pe ultimul loc în topul încrederii se află președintele rus Vladimir Putin, în care au încredere doar 18% dintre cei chestionați.

Încredere în NATO și Uniunea Europeană

În ceea ce privește încrederea în instituțiile naționale, pe primul loc ca nivel de încredere se află NATO, cu o cotă de 74%, urmată de UE (62%), ONU (61%), Comisia Europeană (57%).

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 8 - 14 septembrie, telefonic, pe un eșantion de 1.000 de subiecți. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.

Ads