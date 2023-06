Oficialii Legiunii "Libertatea Rusiei", o grupare armată opusă regimului Putin, afirmă că au informații potrivit cărora unul dintre grupurile Wagner implicate în insurgență ar fi făcut o vizită într-o unitate militară unde sunt stocate focoase nucleare, în cursul zilei de sâmbătă, 24 iunie.

"Potrivit activiștilor noștri, ieri după-amiază, unul dintre grupurile PMC Wagner s-a deplasat în direcția Borisoglebsk cu scopul de a intra pe teritoriul unității militare „Voronezh-45”, unde se află Unitatea Militară 14254 (Direcția principală a XII-a din cadrul Ministerului Apărării din Rusia).

În această facilitate sunt depozitate armele nucleare tactice ale Ministerului rus al Apărării. Aceștia (n.r. - membrii Wagner) au preluat controlul unității militare și au rămas acolo ceva timp.

Convoiul era format din 20 de vehicule ușor blindate, iar numărul total de wagnerieni a fost de peste 100.

Încă nu se știe cât timp au stat în unitatea militară și care au fost rezultatele șederii lor, dar se știe cu siguranță că, seara, aviația militară a distrus podurile care leagă Voronezh și Borisoglebsk (video jos).

Având în vedere că Moscova, oficial, încearcă să mușamalizeze problema cât mai mult posibil, iar revolta lui Prigojin a încetat brusc, există multe întrebări.

Vom încerca să aflăm cât mai multe informații de la martorii oculari ai evenimentelor", au scris membrii Legiunii "Libertatea Rusiei" într-o postare pe Twitter duminică, 25 iunie.

