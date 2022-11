Guvernul a aprobat marţi, 29 noiembrie, majorarea cu 50% a indemnizaţiei de creştere a copilului pentru mamele de gemeni, tripleţi sau multipleţi, a anunțat Ministrul Familiei, Gabriela Firea.

”Am propus şi s-a aprobat majorarea cu 50% a indemnizaţiei de creştere a copilului pentru mamele de gemeni, tripleţi sau multipleţi, cu sprijinul miniştrilor Muncii şi Finanţelor cărora le mulţumesc. Reparăm, astfel, o nedreptate care se face de ani de zile acestor părinţi. În şedinţa de astăzi a Guvernului, a fost adoptată această modificare legislativă care le va permite mamelor de gemeni, tripleţi sau multipleţi să primească, începând cu al doilea bebeluş, 50% în plus la indemnizaţia de creştere a copilului. Aceeaşi măsură se va aplica şi pentru mamele cu sarcini suprapuse, adică în cazul acelor mame care nasc din nou în perioada concediului de îngrijire a copilului. Am propus modificarea OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor şi mă bucur că am primit sprijinul colegilor mei Marius Constantin Budăi, ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Adrian Câciu, ministrul Finanţelor, care ne-a alocat bugetul necesar. Mulţumesc Elenei Tudor, preşedinta ANPDCA, şi colegilor din Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie”, a scris Gabriela Firea, marţi pe Facebook.

Ads

Ministrul Familiei a adăugat că mamele primesc, începând cu al doilea copil, doar contravaloarea indemnizaţiei minime, adică 1.314 lei, iar asta este ”o nedreptate, în special în cazul femeilor care, până să devină mame, au fost active pe piaţa muncii şi au avut salarii substanţiale, pentru care au plătit contribuţii sociale pe măsură”.

”De acum, suma creşte pentru unele mame! În cazul doamnelor care au indemnizaţia de 2.628 lei, nu apare nici o modificare, ci doar la indemnizaţiile peste această sumă. De exemplu, mama unor tripleţi, care are valoarea indemnizaţiei de 3.000 de lei, va primi pentru fiecare copil, începând cu al doilea, încă 1.500 lei, astfel încât va încasa lunar 6.000 lei. Suma maximă prevăzută de lege pentru această indemnizaţie rămâne 8.500 lei. Astfel, mama unor gemeni, care are acum o indemnizaţie de 8.500 lei, va primi 4.250 lei în plus pentru al doilea copil, nu doar 1.314 lei cât încasa până acum. Astfel, suma totală încasată va ajunge la 12.750 lei. Statul va plăti în plus aproape 28 de milioane de lei în fiecare an, iar măsura va ajunge la familiile în care cresc acum aproape 4.700 de copii. Era, fără îndoială, nevoie urgentă de aceste corecţii. E o adevărată gură de oxigen pentru orice familie în care cresc doi sau mai mulţi bebeluşi în acelaşi timp şi unde toate cheltuielile sunt duble, triple etc. Mă bucur că acest model urmat şi de alte state europene, de exemplu Austria, se va aplica şi în România”, a completat Firea.

Ads