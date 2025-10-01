Un bărbat fără picioare de două decenii s-a trezit cu indemnizația lunară tăiată. „Ce putea să se întâmple între timp? Să îmi crească vreun deget la picioarele pe care nu le mai am?"

Un caz neobișnuit ridică semne de întrebare asupra modului în care sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabilități în România. Mihai Palaghiea, din Salcea, aflat de peste două decenii în evidențele ca persoană cu handicap, a rămas fără indemnizația lunară.

Mihai Palaghiea, din localitatea Salcea, a primit la mijlocul lunii septembrie o veste neașteptată din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava. Începând cu 1 octombrie 2025, plata indemnizației pentru persoane cu handicap îi va fi suspendată, arată BZI.

„Am sunat și eu la DGASPC să întreb de ce mi-au tăiat prestația socială și mi-au transmis că s-a luat decizia pentru că am mașină (n.r. - adaptată pentru persoane cu handicap) și că totul se va schimba cu ocazia reevaluării care mi se va face. Problema este că la reevaluare am fost programat pe data de 13 octombrie, iar prestația socială mi-a fost suspendată de la 1 octombrie. Nu cred că este normal ce se întâmplă, pentru că, potrivit legislației, nu am încălcat nici un articol. Dacă s-a ajuns până aici înseamnă că trăim într-o lume în care anormalul a ajuns să fie literă de lege. Noi, cei cu handicap, am ajuns marea problemă a României?”, a spus Mihai Palaghiea.

Directorul DGASPC Suceava, Dan Ionuț Adomniței, a explicat, pentru sursa citată, că persoanele care dețin un certificat de încadrare în grad de handicap și care sunt, totodată, titulare ale unui permis de conducere, trebuie să treacă printr-o procedură de reevaluare.

„Ce putea să se întâmple între timp? Să îmi crească vreun deget la picioarele pe care nu le mai am? Eu cred că e un abuz din partea celor care au luat decizia de a tăia prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap. Probabil că voi primi banii pe luna octombrie undeva în decembrie, dar eu timp de o lună de zile nu voi primi nimic. Și e vorba de câteva sute de lei pentru o persoană cu handicap, adică o sumă care poate fi considerată o bătaie de joc”, a concluzionat Mihai Palaghiea.

