Un bărbat fără picioare de două decenii s-a trezit cu indemnizația lunară tăiată. „Ce putea să se întâmple între timp? Să îmi crească vreun deget la picioarele pe care nu le mai am?"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 09:48
392 citiri
Un bărbat fără picioare de două decenii s-a trezit cu indemnizația lunară tăiată. „Ce putea să se întâmple între timp? Să îmi crească vreun deget la picioarele pe care nu le mai am?"
Barbatul a rămas fără indemnizație FOTO Pixabay

Un caz neobișnuit ridică semne de întrebare asupra modului în care sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabilități în România. Mihai Palaghiea, din Salcea, aflat de peste două decenii în evidențele ca persoană cu handicap, a rămas fără indemnizația lunară.

Mihai Palaghiea, din localitatea Salcea, a primit la mijlocul lunii septembrie o veste neașteptată din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava. Începând cu 1 octombrie 2025, plata indemnizației pentru persoane cu handicap îi va fi suspendată, arată BZI.

„Am sunat și eu la DGASPC să întreb de ce mi-au tăiat prestația socială și mi-au transmis că s-a luat decizia pentru că am mașină (n.r. - adaptată pentru persoane cu handicap) și că totul se va schimba cu ocazia reevaluării care mi se va face. Problema este că la reevaluare am fost programat pe data de 13 octombrie, iar prestația socială mi-a fost suspendată de la 1 octombrie. Nu cred că este normal ce se întâmplă, pentru că, potrivit legislației, nu am încălcat nici un articol. Dacă s-a ajuns până aici înseamnă că trăim într-o lume în care anormalul a ajuns să fie literă de lege. Noi, cei cu handicap, am ajuns marea problemă a României?”, a spus Mihai Palaghiea.

Directorul DGASPC Suceava, Dan Ionuț Adomniței, a explicat, pentru sursa citată, că persoanele care dețin un certificat de încadrare în grad de handicap și care sunt, totodată, titulare ale unui permis de conducere, trebuie să treacă printr-o procedură de reevaluare.

„Ce putea să se întâmple între timp? Să îmi crească vreun deget la picioarele pe care nu le mai am? Eu cred că e un abuz din partea celor care au luat decizia de a tăia prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap. Probabil că voi primi banii pe luna octombrie undeva în decembrie, dar eu timp de o lună de zile nu voi primi nimic. Și e vorba de câteva sute de lei pentru o persoană cu handicap, adică o sumă care poate fi considerată o bătaie de joc”, a concluzionat Mihai Palaghiea.

Radu Banciu, atac fără menajamente la liderii suveraniști Călin Georgescu și George Simion: "Un personaj odios, primitiv și prostul absolut"
Radu Banciu, atac fără menajamente la liderii suveraniști Călin Georgescu și George Simion: "Un personaj odios, primitiv și prostul absolut"
Jurnalistul Radu Banciu, cunoscut pentru stilul său acid și lipsit de filtre, a lansat un val de critici extrem de dure la adresa lui Călin Georgescu și a lui George Simion. Radu Banciu a...
Adrian Năstase, revoltat de declarațiile președintelui României. "Este posibil ca, o vreme, Nicușor Dan să fi fost plecat din țară"
Adrian Năstase, revoltat de declarațiile președintelui României. "Este posibil ca, o vreme, Nicușor Dan să fi fost plecat din țară"
Declarația președintelui Nicușor Dan, potrivit căreia România nu era pregătită să adere la Uniunea Europeană acum 20 de ani, a stârnit reacții critice din partea fostului premier Adrian...
#indemnizatie handicap, #barbat, #suspendare, #dgaspc , #handicap
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura "de milioane" pregatita de Simona Halep, dupa ce "s-a simtit umilita"! Americanii au facut anuntul
ObservatorNews.ro
Epava de la Costinesti, considerata printre cele mai infricosatoare destinatii. Se aud "zgomote stranii"
DigiSport.ro
Imprevizibil! Ilie Nastase a reactionat imediat, dupa ce Ion Tiriac l-a facut mincinos

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un bărbat fără picioare de două decenii s-a trezit cu indemnizația lunară tăiată. „Ce putea să se întâmple între timp? Să îmi crească vreun deget la picioarele pe care nu le mai am?"
  2. Femeie găsită vinovată de cea mai mare escrocherie cu criptomonede din lume. Cum a acționat „Zeița Bogăției” FOTO
  3. Ministerul Sănătății recomandă populației să se vaccineze. Mai multe categorii de persoane beneficiază de compensare sau gratuitate
  4. Patru țări europene care susțin Ucraina, dar care au plătit Rusiei mai mult pe gaz decât au oferit ajutor Kievului. Cea mai „bătăioasă” țară europeană e pe listă
  5. Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei. Mii de militari trebuie să înapoieze o parte din salariu din cauza unor erori de calcul
  6. Prințesa moștenitoare a Ţărilor de Jos va începe stagiul militar. Este prima femeie din casa regală olandeză care va merge în armată. Urmează epoca reginelor-soldat în Europa
  7. Atac aerian rusesc în Harkov. Șase persoane au fost rănite FOTO/VIDEO
  8. Ionică din Liceenii a împlinit 61 de ani: „M-a urmărit chestia asta toată viața mea"
  9. România, lăudată în Congresul SUA. "Toți experții care au luat cuvântul și care au fost audiați în această zi au vorbit la superlativ"
  10. Vremea în luna octombrie. Ploile își fac apariția în prima săptămână. Când vor crește temperaturile