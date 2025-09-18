Peste 200 de parlamentari încasează cash cei 35.000 de lei din suma forfetară. Sunt obligați să ofere documente justificative doar pentru jumătate din bani

Autor: Aniela Manolea
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 08:01
865 citiri
Peste 200 de parlamentari încasează în numerar cei 35.000 lei din suma forfetară FOTO Facebook /Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor

Din totalul de 464 de parlamentari din legislația curentă, peste 200 de deputați și senatori aleg să primească în mână, nu pe card, suma forfetară, în valoare de aproximativ 35.000 lei. Banii, destinați achitării cheltuielilor birourilor parlamentare, pot fi primiți în numerar sau pe card, iar parlamentarii sunt obligați de lege să ofere documente justificative pentru doar jumătate din sumă.

Pentru a încasa suma forfetară de aproximativ 35.000 lei, cu care parlamentarii ar trebui să plătească angajații și cheltuielile de protocol ale propriului birou, legea din prezent prevede nevoia de documente justificative pentru doar 17.500 de lei, jumătate din suma totală.

Cei mai mulți parlamentari care preferă să ia cash sumele forfetare sunt de la PSD și AUR, arată o analiză Libertatea.

În total, 135 de deputați optează pentru a încasează cash sumele forfetare:

  • PSD - 54 din total de 93 de deputați ai partidului
  • AUR - 22 din 62
  • PNL - 20 din 51
  • SOS România (PACE) - 10 din 15
  • USR - 7 din 40
  • UDMR - 7 din 22
  • POT - 3 din 14

Din cei 134 de senatori, 69 preferă să încaseze sumele forfetare în numerar:

PSD - 29 din totalul de 38 de senatori

AUR - 14 din 28

PNL - 8 din 22

SOS România (PACE) - 8 din 11

UDMR - 4 din 10

USR - 3 din 19

Numărul deputaților care își primesc indemnizația lunară tot în bani gheață este însă mult mai mic. Din cei 37 de deputați care nu vor salariul pe card, 10 sunt de la AUR, 8 de la SOS România și 7 de la PNL. 15 senatori iau banii cash, dintre care 6 sunt de la AUR, 3 de la PSD și 2 de la SOS România.

#indemnizatie parlamentari, #numerar, #plata cash, #birou parlamentar, #aur, #PSD , #parlamentari
