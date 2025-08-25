De ce nu toți vârstnicii cu venituri mici primesc indemnizație socială? Condiția esențială pentru a obține acest ajutor

Ponderea persoanelor în vârstă de 65 de ani şi peste care se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială a fost de 29,3%, în 2024. Unele dintre principalele cauze ale sărăciei în rândul vârstnicilor sunt pensia mică, dar şi faptul că unii dintre aceştia nu încasează niciun venit.

Conform legii, indemnizaţia socială acordată persoanelor vârstnice cu venituri mai mici de 1.300 de lei se acordă doar pensionarilor. Astfel, persoanele care nu au îndeplinit condiţiile pentru a primi pensie, nu pot încasa nici acest ajutor, scrie Adevărul.

Printre cauzele pentru care unele persoane nu au venit sunt faptul că au avut prea puţini ani de muncă, au lucrat fără forme legale, angajatorul nu a plătit dările către stat, sau vorbim de persoane casnice, în general femei.

Ce spune legea

Legile pensiilor publice au cerut, întotdeauna, un număr minim de ani de muncă, ani în care angajaţii (anterior reformei din 2018 contribuiau şi angajatorii) contribuie la sistemul public de pensii. Fără aceste contribuţii, care potrivit legii actuale a pensiilor trebuie virate cel puţin 15 ani, nicio persoană ajunsă la vârsta pensionării nu se poate pensiona.

Criterii generale pentru pensionare

Vârsta standard de pensionare:

Conform Legii nr. 263/2010, în prezent, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 62,5 - 63 de ani pentru femei (până în 2030, cu o creştere progresivă după acest an până la atingerea vârstei de 65 de ani şi pentru femei).

Stagiul minim de cotizare:

Pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, este necesar să se fi realizat stagiul minim de cotizare, care este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, conform Legii nr. 263/2010.

Pensia anticipată:

Aceasta se acordă cu cel mult 5 ani înaintea vârstei standard de pensionare, persoanelor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 5 ani.

Pensia anticipată parţială:

Această opţiune este disponibilă pentru persoanele care au stagiul complet de cotizare, dar nu au împlinit încă vârsta standard de pensionare.

Cine nu se poate pensiona

Conform legislaţiei muncii şi sistemului public de pensii din România, nu toate persoanele au dreptul automat la pensie. „În principal, pensia se acordă persoanelor care au realizat stagiul minim de cotizare în sistemul public”, a declarat pentru Adevărul Corina Ştefan, specialist resurse umane şi fondator 24HR.ro.

Prin urmare, exceptând cetăţenii străini care nu au domiciliul în România şi nu au muncit şi cotizat la noi, nu se pot pensiona sau nu primesc pensie:

1. Persoanele care nu au realizat stagiu minim de cotizare – de exemplu, cei care nu au lucrat niciodată în baza unui contract de muncă, nu au desfăşurat activităţi independente, nu au contribuit la sistemul public de pensii prin alte forme legale (cum ar fi contribuţiile pentru persoane fizice autorizate, PFA).

2. Persoanele care lucrează doar „la negru” – adică fără forme legale de angajare sau înregistrare fiscală; pentru aceste persoane nu există contribuţii în sistemul public, deci nu se cumulează stagiu de cotizare.

3. Persoanele care lucrează, dar nu plătesc contribuţiile sociale – de exemplu, cei care au venituri din chirii, dividende sau alte surse neimpozitate ca pensie, fără a contribui la CAS (contribuţia de asigurări sociale). Chiar dacă au venituri, fără contribuţii în sistemul public, nu pot beneficia de pensie.

4. Cetăţenii care nu au împlinit vârsta legală pentru pensionare şi nici nu au stagiu complet de cotizare. Chiar dacă au contribuit, dacă nu ating vârsta legală, nu se pot pensiona.

„Mai există şi alte categorii de persoane care riscă să nu primească pensie dacă nu realizează stagiul minim de cotizare, care pentru pensia pentru limită de vârstă este de 15 ani. O astfel de categorie este reprezentată de persoanele care, după ce şi-au început viaţa profesională şi au contribuit câţiva ani la sistemul de pensii, şi-au întemeiat o familie şi au ales să rămână acasă pentru a se ocupa de gospodărie sau de creşterea copiilor. Dacă, din această cauză, nu ating pragul minim de stagiu, legea le oferă posibilitatea de a încheia o convenţie cu Casa de Pensii pentru a-şi plăti singuri contribuţiile pentru perioadele lipsă”, a declarat Corina Ştefan pentru Adevărul.

Cazul în care angajatorul nu a virat contribuţiile la stat

O altă categorie vulnerabilă este cea a persoanelor care, deşi au avut contracte de muncă înregistrate legal, angajatorul nu a depus declaraţiile sau nu a virat contribuţiile la buget, a adăugat specialista în resurse umane.

În astfel de cazuri, a adăugat ea, angajaţii ar trebui să-şi verifice periodic stagiul de cotizare, lucru care se poate face acum online, pe site-ul Casei de Pensii, mai ales dacă au dubii privind seriozitatea angajatorului.

De asemenea, există situaţii în care perioadele de suspendare a activităţii, cum ar fi concediile fără plată, se scad din calculul stagiului de cotizare. Aceste perioade, deşi par mici, se pot acumula şi pot face diferenţa între atingerea sau nu a stagiului minim. Prin urmare, persoanele care sunt aproape de pragul de 15 ani trebuie să fie atente şi la aceste situaţii.

Înainte de 2003 se încheiau convenţii civile pentru munca part-time

A mai fost o situaţie în trecut care trebuie menţionată. A fost o perioadă, înainte de anul 2003 când se întocmeau convenţii civile de prestări servicii pentru activităţi part-time, care la vremea respectivă se înregistrau la ITM. Multă lume revine către respectivii angajatori pentru a cere adeverinţe atunci când merg să îşi depună dosarul de pensie, întrucât primeau un exemplar original al convenţiei cu viză de la ITM, fără să ştie, că în baza legislaţiei de acum, pentru acele venituri nu se plăteau deloc contribuţii de asigurări sociale, ci doar contribuţii de sănătate şi astfel acele perioade nu sunt considerate stagiu de cotizare şi nu sunt luate în calcul pentru pensie nici ca perioadă şi nici ca sume.

„În concluzie, dreptul la pensie este strâns legat de contribuţii şi de stagiul minim, adică numărul de ani în care s-a plătit efectiv această contribuţie, nu de faptul că o persoană are venituri. Chiar cine are bani din alte surse, dacă nu a plătit contribuţiile sociale, nu va primi pensie”, a încheiat specialistul.

Confuzia legată de indemnizaţia socială

Sunt foarte multe persoane care consideră că indemnizaţia socială de 1.281 lei, cât este în prezent, li se acordă persoanelor fizice automat când ating vârsta de pensionare.

Indemnizaţia socială li se acordă pensionarilor care ar încasează lunar mai puţin de această sumă în urma calculelor privind contribuţiile plătite cel puţin 15 ani.

Potrivit datelor Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), în luna iulie 2025 circa 1 milion de români au avut pensie mai mică de 1.281 lei, încasând indemnizaţia socială, conform legii.

Beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii şi indemnizaţii, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această valoare, denumită „Indemnizaţia socială pentru pensionari”, conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 82/2017, OUG nr. 114/2018, OUG nr. 135/2020, OUG nr. 125/2021, OUG nr. 168/2022, Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii şi a OUG nr. 115/2023).

