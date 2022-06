Cât de mare este pericolul ruperii Scoției de Regatul Unit SONDAJ

Un nou sondaj privind independența Scoției a fost publicat joi, 30 iunie, la două zile după ce premierul Nicola Sturgeon şi-a reiterat hotărârea de a organiza un nou referendum, în toamna lui 2023, potrivit AFP.

Dacă referendumul al avea loc mâine, 44% dintre socoţieni spun că ar vota ”da”, 46% spun că ar vota ”nu”, iar 10% sunt indecişi, anunţă Institutul Savanta ComRes, care a realizat acest sondaj pentru ziarul The Scotsman.

”Dacă-i suprimăm pe aceştia din urmă, intenţia de vot globală "nu" este 51%, iar cea "da" este de 49%”, subliniază institutul.

Acest ultim sondaj ”serveşte doar la sublinierea disensiunilor din Scoţia”, a subliniat directorul însărcinat cu cercetarea politică la Savanta ComRes, Chris Hopkins.

Pentru a organiza acest referendum, Nicola Sturgeon, şefa SNP (separatist), trebuie să obţină acordul Guvernului britanic - care se opune ferm.

La referendumul din 2015, 55% dintre cei prezenţi la urne au decis ca Scoţia să rămână în Regatul Unit.

Premierul britanic, Boris Johnson, a susținut că un astfel de vot poate avea loc ”numai o dată la o generaţie”. Însă SNP consideră că Brexitul a schimbat situaţia, iar 62% dintre scoţieni i s-au opus la referendumul pe tema Brexitului din 2016. Obiectivul SNP este ca Scoţia să adere la Uniunea Euroepană (UE) ca stat independent.

Miercuri, Regina Elisabeta a primit-o în audienţă pe Nicola Sturgeon.

Suverana, în vârstă de 96 de ani, a primit-o pe şefa SNP la Palatul Holyroodhouse, la Edinburgh.

Nicola Surgeon i-a oferit o sticlă în ediţie limitată de whisky Johnnie Walker.

Scottish First Minister Nicola Sturgeon meets with the Queen and gives her Scottish whiskey, and some specially made tartan ahead of a garden party to be held at the Palace of Holyroodhouse. pic.twitter.com/kXtqAvbA17