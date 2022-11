Curtea Supremă a Marii Britanii a decis miercuri, 23 noiembrie, că guvernul scoţian nu poate organiza în mod unilateral un al doilea referendum pentru independenţă, informează CNN.

Explicându-şi verdictul, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Robert Reed, a declarat că, în unanimitate, judecătorii au ajuns la concluzia că un astfel de vot ar avea consecinţe asupra Regatului Unit şi, prin urmare, necesită acordul autorităţii centrale de la Londra.

”Un referendum desfăşurat în mod legal ar avea consecinţe politice importante asupra Uniunii şi a Parlamentului Regatului Unit. Ar consolida sau ar slăbi legitimitatea democratică a Uniunii şi a suveranităţii Parlamentului Regatului Unit asupra Scoţiei, în funcţie de punctul de vedere care ar prevala, şi ar sprijini sau ar submina acreditările democratice ale mişcării pentru independenţă”, a declarat Lord Reed.

Anglia şi Scoţia sunt unite într-o uniune politică din 1707. Din 1999, Scoţia are un guvern descentralizat, ceea ce înseamnă că multe decizii, dar nu toate, sunt luate la Parlamentul scoţian, care în prezent este dominat de SNP.

Reacţia premierului Nicola Sturgeon

Prim-ministrul scoţian Nicola Sturgeon, liderul SNP, şi-a exprimat dezamăgirea după ce Curtea Supremă din Marea Britanie a decis că Scoţia nu poate organiza un alt referendum de independenţă fără acordul Londrei.

”Deşi sunt dezamăgită, respect hotărârea” Curţii Supreme, a declarat ea pe Twitter. ”Hotărârea de astăzi blochează o cale pentru ca vocea Scoţiei să fie auzită în privinţa independenţei, dar într-o democraţie o voce nu poate fi şi nu va fi redusă la tăcere”, a adăugat Sturgeon.

