Ministrul Finanțelor confirmă că bugetul nu permite indexări de pensii. Situația va fi evaluată din nou în august 2025

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a dezvăluit marți, 14 ianuarie, că o indexare a pensiilor cu inflația în 2025 nu este imposibilă, precizând însă că nu este prezentă în bugetul României. Dacă există resurse, indexarea ar putea fi adusă din nou în discuție înainte de 1 septembrie.

În decembrie s-a stabilit că salariile şi pensiile în 2025 nu se indexează şi Guvernul merge pe această decizie şi face bugetul pe aceste cifre, a confirmat ministrul Finanțelor.

Tanczos Barna (UDMR) a declarat la Antena 3 că ”bugetul pe 2025 este un buget care asigură plata tuturor salariilor în 2025, tuturor pensiilor, la nivelul anului 2024, aşa cum s-a stabilit în Ordonanţa de Urgenţă, care într-adevăr a îngheţat indexarea salariilor şi pensiilor, tocmai pentru a asigura stabilitate şi sustenabilitate în anul 2025”.

”Este un an dificil, o să fie un an a solidarităţii, unde toate instituţiile vor trebui să-şi reducă cheltuielile, tocmai pentru a putea plăti aceste sume şi la medici, şi la profesori, şi la pensionari, şi la poliţişti, şi la jandarmi, cei care asigură ordinea publică. O să fie un buget solid, care poate fi dus până la capăt”, a menţionat Tanczos Barna. Întrebat dacă Guvernul va indexa pensiile de la 1 septembrie, ministrul Finanţelor a precizat că, prin OUG de ajustări multisectoriale, în decembrie s-a stabilit că salariile şi pensiile în 2025 nu se indexează.

”Mergem pe această decizie a Guvernului de acum două săptămâni, facem bugetul pe aceste cifre şi îl ducem până la capăt”, a precizat ministrul.

Despre afirmaţia premierului Marcel Ciolacu că îşi doreşte ca în septembrie să fie indexate pensiile, Tanczos Barna a răspuns: ”Toţi cei care au stat la masa Guvernului pe 30 decembrie ştiam care sunt principalii indicatorii macroeconomici. Şi, tocmai de aceea, în primul rând am tăiat de la cheltuielile statului 126 de miliarde de lei, am adus venituri suplimentare de şapte miliarde. Deci vedem, s-a tăiat foarte mult de la stat şi s-au adus şapte miliarde în plus la buget şi pe aceste cifre sunt convins că toţi în momentul de faţă vor un buget sustenabil. Domnul prim-ministru, cu siguranţă, caută soluţii în continuare pentru pensionari şi sunt convins că în momentul în care, la o eventuală rectificare în august, cifrele vor permite alte calcule, vor fi primele care se vor face”, a mai spus Barna.

Despre economiile pe care le face statul, ministrul Finanţelor a arătat că s-a început cu tăierea banilor de la partide cu 25%.

”Se continuă cu eliminarea acelor surplusuri de cheltuială care vin, pentru că sunt foarte multe agenţii care funcţionează şi ele vor fi comasate Departamentul acela condus de domnul Ciolacu şi de domnul Bolojan va veni cu acest plan”, a afirmat el.

Întrebat dacă se va ajunge la un acord cu FMI, ministrul a spus: ”Nu ajungem la FMI”.

