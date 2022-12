Bătaie cu bâtele între India și China. Soldații celor două superputeri s-au lovit violent în munții din apropierea Tibetului VIDEO

Soldații chinezi și indieni s-au lovit reciproc cu bâtele, într-o luptă filmată la granița montană din apropierea Tibetului.

Un videoclip al incidentului a devenit viral. Filmul este înregistrat din partea indiană și-i arată pe soldații indieni stând pe un teren mai înalt, strigând și mânuind bastoane lungi pentru a lovi un grup de soldați chinezi.

Și tabăra chineză folosește bâte pentru a se riposta atacului. La un moment dat, un soldat indian poate fi văzut ridicând câțiva bolovani și aruncându-i în adversari de la mică distanță.

După câteva minute, soldații chinezi s-au retras pentru a se regrupa, iar soldații indieni au scos urale victorioase pentru ceea ce credeau că este o apărare de succes a teritoriului lor.

Ciocnirea a avut loc pe 9 decembrie în sectorul Tawang din statul Arunachal Pradesh aflat în nord-estul Indiei, lângă granița cu Tibetul controlat de China. Soldații fiecărei tabere au suferit răni serioase în urma ciocnirii, a raportat Hindustan Times.

Fiecare țară a dat vina pe cealaltă pentru declanșarea incidentului.

Ministrul indian al Apărării, Rajnath Singh, a declarat că soldații chinezi au trecut linia de control real, granița de facto dintre cele două țări pe teritoriul disputat Jammu și Kashmir, din care părți sunt revendicate și de Pakistan, relatează Radio Free Asia.

Linia separă provincia Ladakh, în zona controlată de indieni, de Aksai Chin, administrată de chinezi.

