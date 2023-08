Racheta Chandrayaan-3 a aselenizat cu succes. India a devenit prima țară din lume care ajunge la polul sud al Lunii VIDEO

Misiunea indiană Chandrayaan-3 a atins obiectivul aselenizării în siguranţă în regiunea polului sudic al Lunii, a anunţat miercuri Organizaţia Indiană de Cercetare Spaţială (ISRO), transmit agenţiile internaţionale de presă.

India devine astfel cea de-a patra ţară care reuşeşte o aselenizare controlată, alăturându-se clubului select al puterilor spaţiale SUA, Rusia şi China.

India intră astfel în clubul foarte închis al marilor puteri spaţiale, la câteva zile după prăbuşirea unei sonde ruseşti în aceeaşi regiune a polului de sud, puţin explorat.

Aselenizarea rachetei indiene reprezintă o ”zi istorică”, salută premierul indian Narendra Modi. India este prima țară care ajune în sudul Lunii.

Isha Yoga Center celebrates the successful #Chandrayaan3 mission. Congratulations and Blessings to all involved. -Sg@isro #ISRO pic.twitter.com/dlgzGUYLak