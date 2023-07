O super putere îi dă o lovitură lui Putin: Va reduce fluxul de bani spre Rusia dintr-o cauză neașteptată

Războiul lui Putin din Ucraina a dus la impunerea de sancțiuni economice occidentale împotriva Rusiei, cu scopul de a diminua finanțarea mașinii de război a lui Putin. Kremlinul și-a direcționat exporturile de petrol spre Asia, dar acum o mare putere mondială, India ar putea să-i dea o lovitură lui Putin, prin scăderea drastică a importurilor sale de țiței din Rusia, micșorând astfel fluxurile de bani spre Moscova.

Petrolul rusesc Urals a devenit mai puțin atractiv pentru India din punct de vedere al profitului, iar New Delhi este în discuții cu exportatorii săi tradiționali din Orientul Mijlociu pentru a stimula achizițiile de țiței din această regiune a lumii, se arată într-o analiză din Bloomberg.

Discountul la petrolul rusesc s-a redus drastic în ultima vreme, iar țițeiul Urals, principalul produs de export al Rusiei din industria extractivă, a ajuns să nu mai fie atractiv pentru India.

India și China au fost cei doi cumpărători dominanți de țiței rusești de la invazia Ucrainei în urmă cu mai bine de un an, după ce războiul a determinat alte țări să evite producătorul OPEC+. Importurile de petrol ale națiunii sud-asiatice din Rusia ar putea scădea, de asemenea, deoarece o creștere a prețului petrolului ar putea face plățile peste un plafon de preț dificil pentru rafinării, a spus un oficial din India.

Națiunile occidentale au permis țărilor să importe țiței din Rusia, folosind nave europene și asigurări, cu condiția ca mărfurile să fie cumpărate la un preț plafon de 60 de dolari pe baril.

India a plătit Rusia mai ales în dolari, dar acum (în lipsa dolarilor) și în dirhami și yuani pentru a menține fluxul comercial. Indian Oil Corp. a fost primul rafinator de stat care a plătit Rusiei în yuani. Oficialul a spus că rafinăriile indiene cumpără cea mai mare parte a țițeiului din Rusia de pe piața spot de la comercianți, unde vânzătorul trebuie să aranjeze nave și asigurări.

Cu toate acestea, Indian Oil este singura rafinărie care are un contract pe termen lung cu Rosneft, administrată de stat, pentru a face achiziții pe termen lung. Europa și-a exprimat îngrijorarea cu privire la o navă Rosneft care transporta țiței, din cauza căreia State Bank of India a refuzat să proceseze plata, chiar dacă țițeiul era sub limita de preț.

Acest lucru a forțat Indian Oil să aranjeze o plată alternativă în yuani printr-o altă bancă, a spus oficialul. Astfel de probleme au afectat decizia altor firme de stat de a încheia acorduri pe termen lung cu Rusia pentru importurile de țiței.