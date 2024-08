Medicii din India au început o grevă naţională, intensificând protestul faţă de violarea şi uciderea unei doctoriţe în oraşul Kolkata, relatează BBC.

Asociaţia medicală indiană (IMA), cel mai mare grup de medici din ţară, a declarat că toate serviciile spitaliceşti neesenţiale vor fi închise sâmbătă în toată ţara.

IMA a descris faptele de săptămâna trecută drept o „crimă de o barbarie absolută din cauza lipsei de spaţii sigure pentru femei” şi a cerut sprijinul ţării în „lupta sa pentru dreptate”.

Protestele şi apelurile pentru o mai bună protecţie a femeilor s-au intensificat în ultimele zile, după ce o mulţime a vandalizat spitalul în care a avut loc incidentul.

IMA a emis, de asemenea, o listă de solicitări, inclusiv consolidarea legii pentru a proteja mai bine personalul medical împotriva violenţei, creşterea nivelului de securitate în spitale şi crearea de spaţii sigure pentru odihnă.

Stand Up India!!

Each voice matter your voice matter Nationwide outrage over #Kolkata doctor rape-murder Protests in visuals from #USA #Delhi,#Mumbai,#Bhopal, #Hyderabad,#Visakhapatnam,#Kerala, #Punjab,#TamilNadu #MadhyaPradesh, #Jabalpur

Ads

💔 #justiceformoumitadebnath pic.twitter.com/Eht3Yjy9SD