India depășește China ca populație. Poate economia sa să facă același lucru?

India are o forță de muncă tânără și numeroasă, care se extinde pe măsură ce a Chinei îmbătrânește și se micșorează. Dar dimensiunea imensă a țării scoate la iveală și provocările sale enorme.

India a depăşit China din punct de vedere al populaţiei, după a ajuns la 1,4286 miliarde de locuitori, faţă de China care are 1,4257 miliarde de persoane, arată datele ONU comunicate miercuri, 19 aprilie.

India, unde jumătate din populație are sub 30 de ani, ar trebui să devină economia majoră cu cea mai rapidă creștere din lume în următorii ani.

Liderii Indiei rareori ratează șansa de a aclama numeroasele distincții ale națiunii, de la statutul său de cea mai mare democrație din lume până la noul său rang de a cincea economie din lume, după ce recent au depășit Marea Britanie, fostul ei stăpân colonial.

Odată cu dimensiunea - o populație care depășește acum 1,4 miliarde de oameni - vine puterea geopolitică, economică și culturală pe care India a căutat-o ​​de mult. Și odată cu creșterea vine perspectiva unui „dividend demografic”. India are o forță de muncă tânără și în expansiune, chiar dacă cele din majoritatea țărilor industrializate, inclusiv China, îmbătrânesc și, în unele cazuri, se micșorează.

Dar dimensiunea imensă și creșterea durabilă a Indiei scot la iveală și provocările sale enorme, reînnoind în acest ultim moment de reflectoare o întrebare perenă, chiar dacă încă incomodă: când își va îndeplini vreodată marea promisiune și va deveni o putere la ordinea Chinei sau a Statelor Unite?

Țara să facă investiții nu doar în educație, ci și în sănătate, nutriție și calificare pentru angajare

„Tinerii au un mare potențial de a contribui la economie”, a spus Poonam Muttreja, directorul executiv al Fundației pentru Populație din India. „Dar pentru ca ei să facă acest lucru necesită ca țara să facă investiții nu doar în educație, ci și în sănătate, nutriție și calificare pentru angajare.”

Trebuie să existe și locuri de muncă. Aceasta este o deficiență de lungă durată pentru o economie extrem de grea și uneori blocată, care trebuie cumva să producă 90 de milioane de noi locuri de muncă înainte de 2030, în afara agriculturii, pentru a menține ratele de ocupare constante. Chiar și în anii imediat dinaintea pandemiei, India nu atingea acest ritm.

În China, o populație în scădere și îmbătrânire va face mai dificilă susținerea creșterii economice și realizarea ambițiilor geopolitice de a depăși Statele Unite. Dar în deceniile anterioare, când era încă în creștere, și-a găsit drumul către o creștere transformatoare prin producția bazată pe export, așa cum au făcut țările mai mici din Asia de Est înainte.

India nu a putut încă să reproducă această formulă sau să vină cu una dintre ele care să poată obține mai mult decât câștiguri incrementale.

Infrastructura Indiei, deși s-a îmbunătățit considerabil față de locul în care era acum câteva decenii, rămâne cu mult în urma Chinei, împiedicând investițiile străine, care au stagnat în ultimii ani. O altă problemă majoră este că doar una din cinci femei indiene nu lucrează, printre cele mai scăzute rate de oriunde și una care de fapt a scăzut pe măsură ce India a devenit mai prosperă. Pe lângă anularea aspirațiilor sutelor de milioane de tinere ale țării, excluderea acestora de la locurile de muncă formale acționează ca o frână teribilă pentru economie.

„În ceea ce privește educația, ocuparea forței de muncă, accesul digital și diferiți alți parametri, fetele și femeile nu au acces egal la instrumente și mijloace de împuternicire ca băieții și bărbații”, a spus doamna Muttreja. „Acest lucru trebuie să se schimbe pentru ca India să culeagă cu adevărat dividendul demografic.”

Economia Indiei a crescut mult mai repede decât populația sa într-o generație, iar proporția indienilor care trăiesc în sărăcie extremă a scăzut. Cu toate acestea, majoritatea indienilor rămân săraci după standardele globale. Pentru a intra în top 10 la sută după venit, un indian trebuie să câștige doar aproximativ 300 de dolari pe lună. Foametea aparține trecutului, dar mai mult de o treime din copiii ei sunt subnutriți.

Risc de instabilitate

Deficiențele economice ale țării, care au generat o concurență acerbă chiar și pentru locurile de muncă de cel mai jos nivel și au alimentat nerăbdarea în rândul unei clase de mijloc indiene aspiraționale, aduc riscul de instabilitate pe măsură ce visele și realitățile diverge.

Rata de dezvoltare în țară uriașă rămâne larg inegală, unele state indiene sunt asemănătoare națiunilor cu venituri medii, iar altele se luptă să ofere elementele de bază. Distribuția resurselor devine din ce în ce mai mult o problemă politică tensionată, testând sistemul federal al Indiei.

Când Gayathri Rajmurali, un politician local din statul sudic Tamil Nadu, s-a trezit pentru prima dată în nordul Indiei în acest an, disparitatea a șocat-o. „În nord, sunt în urmă cu 10 până la 15 ani față de locurile noastre”, a spus ea, arătând la indicatori precum infrastructura de bază și venitul mediu.

Și apoi există mediul inflamabil creat de naționalismul în primul rând hindus al partidului de guvernământ al prim-ministrului Narendra Modi, deoarece baza sa de sprijin a accelerat o campanie veche de un secol pentru a remodela tradiția democratică pluralistă a Indiei și a considera musulmanii și alte minorități cetățeni de categoria a doua. Cifrele demografice fac parte din jocul provocării politice, liderii de dreapta descriind adesea în mod fals populația musulmană a Indiei de 200 de milioane ca fiind în creștere proporțională cu populația hindusă, în timp ce solicită familiilor hinduse să aibă mai mulți copii.

Modi și locotenenții săi spun că India se îndreaptă într-o singură direcție: Sus. Ei indică câștigurile incontestabile într-o țară care și-a dublat de patru ori dimensiunea economiei în decurs de o generație.

Dintre economiile majore, se preconizează că cea a Indiei va avea cea mai rapidă creștere în acest an, Banca Mondială așteaptă ca aceasta să se extindă cu 6,3% în noul an fiscal, după o scădere bruscă la începutul pandemiei. O creștere rapidă a investițiilor publice îmbunătățește în continuare infrastructura întârziată a țării. Are mai multe start-up-uri tehnologice și o clasă de mijloc inteligentă din punct de vedere tehnologic, iar sistemul său unic de bunuri publice digitale îi ridică pe cei marginalizați. Cultura sa, de la filme populare la o tradiție bogată a muzicii, va crește în influență pe măsură ce își va extinde acoperirea către noi audiențe.

Iar acum are un profil demografic de invidiat, oamenii în anii cei mai productivi din punct de vedere economic reprezentați în cel mai mare număr. În timp ce „politica unui singur copil” extinsă a Chinei a dus la o scădere abruptă a populației, care ar putea pune sub presiune economia sa, măsuri extreme similare din India, cum ar fi sterilizarea forțată, au fost de scurtă durată.

În schimb, India și-a abordat temerile de suprapopulare și a redus rata de creștere prin metode mai organice și graduale, inclusiv eforturi serioase de a promova contracepția și familiile mai mici. Pe măsură ce educația în masă s-a răspândit, în special în rândul fetelor și femeilor, rata fertilității a scăzut cu puțin peste nivelul necesar pentru a menține dimensiunea actuală a populației.

Și India caută din ce în ce mai mult să valorifice dificultățile economice și diplomatice ale Chinei pentru a deveni o alternativă de producție superioară - acum produce o mică parte din iPhone-urile Apple - și un partener geopolitic și de contrapondere căutat.

„Vremea Indiei a sosit”, a declarat recent Modi.

Paralele istorice

Cele două națiuni împărtășesc mai multe paralele istorice. Ultima dată când au făcut schimb de locuri de populație, în secolul al XVIII-lea sau mai devreme, moghilii au condus India, iar dinastia Qing extindea granițele Chinei; între ei erau poate cele mai bogate imperii care existaseră vreodată. Dar pe măsură ce puterile europene au continuat să colonizeze cea mai mare parte a planetei și apoi s-au industrializat, oamenii din India și China au devenit printre cei mai săraci din lume.

În 1990, cele două țări erau încă în esență pe același nivel, cu o producție economică pe cap de locuitor aproximativ egală. De atunci, China a zguduit lumea creând mai multă bogăție decât orice altă țară din istorie. În timp ce India și-a revenit în cele trei decenii de când și-a liberalizat economia, ea rămâne cu mult în urmă în multe dintre cele mai elementare scale.

Astăzi, economia Chinei este de aproximativ cinci ori mai mare decât cea a Indiei. Cetăţeanul mediu al Chinei are o producţie economică de aproape 13.000 de dolari pe an, în timp ce cea medie a indianului este mai mică de 2.500 de dolari. În indicatorii de dezvoltare umană, contrastul este și mai accentuat, cu rate ale mortalității infantile mult mai mari în India, speranța de viață mai mică și accesul la canalizare mai puțin răspândit, scrie The New York Times.

Divergența, spun analiștii, se reduce în mare parte la consolidarea centrală a puterii politice a Chinei, o reformă agrară serioasă, un început mai devreme în deschiderea economiei sale către forțele pieței începând cu sfârșitul anilor 1970 și concentrarea sa unică asupra creșterii conduse de export. China a profitat de avantajul primului mutant și apoi și-a sporit dominația, în timp ce își urmărea planurile fără încetare.

India a început să-și deschidă economia cvasi-socialistă aproape un deceniu mai târziu. Abordarea sa a rămas fragmentată, constrânsă de politicile complicate de coaliție și de interesele concurente ale industriașilor, sindicatelor, fermierilor și facțiunilor din spectrul său social.

„Există acel element în care China este un model natural – nu pentru politica sa, ci pentru eficiența absolută”, a spus Jabin Jacob, profesor de relații internaționale și studii de guvernare la Universitatea Shiv Nadar de lângă New Delhi.

Lumea are acum o structură de putere radical diferită de cea din 1990. China s-a transformat deja în fabrica mondială, aproape închizând orice cale pe care India ar putea-o lua spre dominația competitivă în producția bazată pe export.

O campanie „Make in India”, inaugurată de Modi în 2014, se bâlbâie de atunci. Costurile salariale sunt mai mici în India decât în ​​China, dar o mare parte a forței de muncă este slab educată, iar țara s-a luptat să atragă investiții private cu legile ei restrictive ale muncii și alte impedimente în calea afacerilor, inclusiv protecționismul persistent.

India trebuie fie să-și transforme radical modelul de dezvoltare

Pentru a deveni la fel de bogată ca China, spun economiștii, India trebuie fie să-și transforme radical modelul de dezvoltare - făcând tot ce este necesar pentru a deveni un centru pentru producția ușoară globalizată - sau să meargă pe o cale pe care nicio altă țară nu a încercat-o până acum.

Unde India a găsit succesul este în gama de servicii cu valoare mai mare. Companii precum Tata Consultancy Services au devenit lideri mondiali, în timp ce multe firme multinaționale precum Goldman Sachs au mai mult din personalul lor global care lucrează din India decât oriunde altundeva în lume.

Modele

Lecțiile pe care Modi le ia din China sunt cele mai evidente în impulsul său pentru dezvoltarea infrastructurii, investind masiv în autostrăzi, căi ferate și aeroporturi pentru a îmbunătăți lanțurile de aprovizionare și conectivitatea.

India și-a quintuplat cheltuielile anuale pentru drumuri și căi ferate în timpul celor nouă ani la putere a lui Modi. În câteva săptămâni, a reușit să tăie panglicile la un nou aeroport, o nouă autostradă și un nou serviciu feroviar.

Dar, spun analiștii și criticii, ceea ce l-a atras la Beijing a fost aspirația lui pentru ceva care se apropie de puterea autoritară. Conducerea cu mână forte a lui Modi asupra pilonilor democratici ai țării în detrimentul opoziției – evidențiată de recenta îndepărtare din Parlament a celui mai faimos adversar al său, Rahul Gandhi – a împins țara mai aproape de un stat cu un singur partid.

În timp ce Modi a înfruntat oponenții, a intimidat presa și a copleșit elemente independente ale societății civile, guvernul său a taxat îngrijorarile venite din țară și din străinătate drept complot colonial de subminare a Indiei sau a lipsei de înțelegere a „civilizației” Indiei. Abordare pe care diplomații le auziseră de mult la China.

Pe măsură ce democrația Indiei s-a erodat, puterile occidentale au rămas în mare tăcere, acordând prioritate acordurilor comerciale și curtând India ca un aliat de securitate. Dar în adâncul sufletului, spun diplomații, există un disconfort tot mai mare. Din ce în ce mai mult, multe țări fac o distincție între implicarea cu India în probleme precum comerțul și îmbrățișarea Indiei ca partener cu valori comune.

Acest lucru ar putea reprezenta o problemă pentru o Indie a cărei atractivitate ca alternativă la China este parțial o reflectare a poziției sale de cea mai mare democrație din lume - o distincție pe care Modi o laudă în mod regulat, chiar dacă își întărește puterea.

Este incert cât de mult se va transforma acest moment, din punct de vedere geopolitic și demografic, într-un pivot de durată pentru India, aducând cu el o oportunitate economică extinsă pentru vasta sa forță de muncă.

Chiar dacă India încearcă să-și alinieze capacitatea tehnologică și economică în creștere pentru a valorifica tensiunile occidentale cu China, ea este hotărâtă să rămână la neutralitatea sa și să mențină un act de echilibru între Statele Unite și Rusia. Există, de asemenea, întrebarea dacă trecerea Occidentului de la China, cheia de bază a economiei globale, este o recalibrare temporară sau una mai fundamentală.

„China a profitat de un moment geopolitic favorabil pentru a se transforma cu adevărat, având acces la tehnologie, la capital, la piețe conduse de Statele Unite. A profitat de asta pentru a se construi. Acesta ar putea fi acel moment pentru India”, spun analiștii citați de NYT.