În inima unei păduri tropicale din sudul Indiei, în apropiere de stațiunea Gokarna, poliția a descoperit întâmplător o scenă care pare desprinsă din romane. O femeie de origine rusă, Nina Kutina, împreună cu cele două fiice ale sale, de cinci și șase ani, trăia de mai multe zile într-o peșteră improvizată, izolată, dar nu departe de comunități turistice, relatează BBC.

Pe 9 iulie, o echipă de polițiști aflată într-o patrulare de rutină prin zona împădurită Ramteertha — o regiune cu peisaje spectaculoase, dar cunoscută și pentru pericolele sale naturale — a observat haine viu colorate întinse la uscat în apropierea unei formațiuni stâncoase. La o privire mai atentă, au descoperit o peșteră a cărei intrare fusese improvizată "mascată" cu sariuri indiene. Când s-au apropiat, o fetiță blondă a ieșit alergând.

Înăuntru, autoritățile au găsit-o pe Nina Kutina și pe una dintre fiicele sale. Viața lor acolo era elementară: câteva saltele de plastic, haine, pachete de tăiței instant și câteva provizii modeste. Peștera, afectată de umezeală, nu oferea condiții de trai în siguranță. Și totuși, potrivit polițiștilor, femeia părea liniștită, convinsă că trăiește într-un loc bun, aproape de natură.

