India cere repatrierea unor cetăţeni înrolaţi în armata rusă. 20 de oameni, escrocați de recrutori din Dubai și trimiși pe front

Ministerul indian de Externe confirmă vineri că aproximativ 20 de cetăţeni indieni s-au înrolat în ”posturi de susţinere” în armata rusă, iar cel puţin trei au fost ”constrânşi” să lupte, şi anunţă că face demersuri în vederea repatrierii acestora, relatează AFP.

Cotidianul The Hindu a dezvăluit miercuri că aproximativ 20 de indieni sunt blocaţi în diverse oraşe de la frontiera rusă, de-a lungul liniei frontului în Războiul din Ucraina. Cel puţin trei au fost obligaţi să lupte alături de ruşi, potrivit ziarului.

Ministerul indian de Externe nu confirmă faptul că indieni au luptat în Războiul din Ucraina, însă anunţă într-un comunicat că este la curent cu faptul ”că câţiva cetăţeni indieni au semnat (contracte) de locuri de muncă în susţinerea armatei ruse”.

”Ambasada Indiei a abordat cu regularitate această problemă cu autorităţile ruse competente, pentru ca acestea să rezilieze contractele”, se arată în comunicat. ”Îndemnăm toţi cetăţenii indieni să dea dovadă de prudenţă şi să stea departe de conflict”, cere New Delhi.

At least three Indians were forced to fight alongside the Russians on the Russia-Ukraine border after they were allegedly conned by an agent and sent there to work as “army security helpers”, one of the victims told The Hindu.https://t.co/nzlmn5LsgQ