India anunță primul test de succes al unei rachete balistice MIRV de producție internă. Cât de periculoasă este FOTO

India a efectuat cu succes primul test de zbor al unei rachete cu tehnologie de încărcături multiple dirijabile independent (MIRV), de producţie internă, a anunţat luni, 11 martie, prim-ministrul Narendra Modi, într-o postare pe platforma X, transmite Reuters.

Oamenii de ştiinţă indieni au integrat tehnologia, care lansează spre ţinte diferite mai multe focoase trase de aceeaşi rachetă pe platforma Agni-V şi este cea mai recentă din seria de rachete Agni cu capacitate nucleară ale Indiei.

Agni-V are o rază de acţiune de 5.000 km, ceea ce o face singurul candidat al Indiei pentru categoria rachetelor balistice intercontinentale (ICBM) cu rază lungă.

From now on, India is at different league. One has to think 10 times before attacking India.

Congratulations to DRDO scientists for Mission #Divyastra, the first flight test of indigenously developed Agni-5 missile with Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle (MIRV)… pic.twitter.com/IjETjHmh25