O nouă tragedie naturală lovește India, în timp ce climatul extrem continuă să sfideze capacitatea de răspuns a autorităților. În statul Uttarakhand, în nordul țării, o viitură provocată de ploi torențiale a distrus în câteva minute satul montan Dharali, situat în districtul Uttarkashi, la poalele Himalayei.

Potrivit autorităților locale, cel puțin patru persoane au murit, însă bilanțul este provizoriu. Echipele de salvare încă lucrează printre ruinele înnămolite ale așezării, în timp ce imaginile transmise din regiune sunt cutremurătoare: valuri noroioase spulberând case, acoperișuri luate de ape, oameni care strigă după rudele dispărute.

''People fleeing from homes to stay alive, but many were seen being swept away in no time''

Massive devastation in Dharali village near Gangotri Dham, likelihood of many people being killed, may God protect everyone 🙏🏻🙏🏻#Uttarakhand #Uttarkashi #Cloudburst #Dharali pic.twitter.com/v4IFLkzQXp