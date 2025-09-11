O mare putere militară cere Rusiei să nu-i mai recruteze cetățenii pentru războiul din Ucraina. "Am solicitat Moscovei eliberarea lor"

Autor: Adrian Zia
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 21:38
488 citiri
O mare putere militară cere Rusiei să nu-i mai recruteze cetățenii pentru războiul din Ucraina. "Am solicitat Moscovei eliberarea lor"
O mare putere militară cere Rusiei să nu-i mai recruteze cetățenii pentru războiul din Ucraina FOTO Hepta

Ministerul de Externe de la New Delhi a asigurat joi, 11 septembrie, că a primit informații despre recrutarea recentă de cetățeni indieni în armata rusă și a cerut Moscovei, în mijlocul războiului său cu Ucraina, să pună capăt acestei practici, informează EFE.

'Am ridicat problema în fața autorităților ruse, atât la New Delhi, cât și la Moscova, solicitând încetarea imediată a acestor acțiuni și eliberarea cetățenilor noștri. În plus, menținem un contact constant cu familiile afectate', a adăugat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Randhir Jaiswal.

Executivul indian a îndemnat și cu această ocazie toți cetățenii indieni să se abțină de la a accepta orice ofertă de a se alătura armatei ruse și a subliniat că această opțiune implică riscuri grave, într-o declarație pe care guvernul a repetat-o de mai multe ori.

În ianuarie, Ministerul indian de Externe a informat că cel puțin 12 cetățeni indieni au murit în timp ce serveau în armata rusă.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ministerului, în total 126 de indieni s-au alăturat forțelor ruse, dintre care 96 s-au întors deja în India și au fost trecuți în rezervă, în timp ce 18 rămân în serviciu și nu se cunoaște locația a 16 dintre ei, dați dispăruți de către autoritățile ruse.

Poziția prim-ministrului Indiei, Narendra Modi, cu privire la războiul din Ucraina, este singulară deoarece combină legătura sa în domeniul energetic cu Moscova cu necesitatea de a menține canale de comunicare deschise cu Kievul. New Delhi insistă că poziția sa asupra războiului din Ucraina este de 'neutralitate activă' și susține dialogul, dar fără a se alătura sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Înaintea summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfășurat la Tianjin, în China, pe 1 septembrie, premierul Modi a avut o conversație telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în care au schimbat opinii despre conflict, aspectele sale umanitare și eforturile de restabilire a păcii și stabilității în regiune, o prioritate a Indiei de la începutul războiului.

În marja acestui summit la care a participat și președintele rus, Vladimir Putin, premierul indian s-a întâlnit cu acesta, în cadrul discuției subliniind necesitatea de a se ajunge cât mai repede la un acord de pace în Ucraina.

AUR, primul în sondaje. „Partidele populiste sunt singurele care au un discurs pentru o jumătate din Românie. Amplifică spaimele și frustrările”
AUR, primul în sondaje. „Partidele populiste sunt singurele care au un discurs pentru o jumătate din Românie. Amplifică spaimele și frustrările”
AUR rămâne lider detașat în preferințele electoratului, conform Barometrului INSCOP-Informat.ro, realizat între 1 și 9 septembrie 2025. Studiul arată că partidul suveranist continuă să...
Au început mazilirile în PSD înainte de Congres. „Există posibilitatea reală să nu-și mai revină vreodată”
Au început mazilirile în PSD înainte de Congres. „Există posibilitatea reală să nu-și mai revină vreodată”
Au început mazilirile în cadrul Partidului Social Democrat înainte de definitivarea conducerii, care e interimară încă din luna mai, după demisia lui Marcel Ciolacu. Sorin Grindeanu a dat...
#India, #putere militara India, #Rusia Ucraina razboi, #recrutare indieni , #India
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Ce pasiune controversata are singura fiica a lui Ion Tiriac + Cu ce se ocupa la 28 de ani
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa si Trump: Nu fac niciun pas inapoi. Cum incearca Moscova sa forteze Kievul sa renunte la lupta
Adevarul.ro
Ramzan Kadirov a ajuns o umbra. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializa. Cine conduce, in realitate, statul cecen
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Nu va exista un stat palestinian, acest pământ este al nostru". Mesaj radical al premierului israelian Benjamin Netanyahu
  2. Companiile aeriene ar putea revizui evaluările de risc pentru zborurile către Polonia după incidentul cu dronele rusești
  3. Străinii care se bucură de asasinarea lui Charlie Kirk nu vor fi primiți în SUA, avertizează Departamentul de Stat
  4. Avioane de vânătoare Rafale, trimise de Macron să apere cerul Poloniei. "Nu vom ceda intimidării tot mai mari din partea Rusiei"
  5. Polonia îi denunță pe idioții utili care folosesc atacuri cu drone rusești pentru a semăna discordie
  6. O mare putere militară cere Rusiei să nu-i mai recruteze cetățenii pentru războiul din Ucraina. "Am solicitat Moscovei eliberarea lor"
  7. Experții avertizează că Rusia ar putea să doboare accidental sau deliberat un avion civil deasupra Europei, după incursiunea dronelor în Polonia
  8. Liderii țărilor bogate din UE se întâlnesc la Viena în secret, înaintea negocierilor dificile privind bugetul blocului
  9. Regulă supremă a succesului, rezumată de Warren Buffett în doar 7 cuvinte
  10. Bolojan vrea al doilea pod peste Dunăre, la Ruse. A vorbit cu premierul bulgar pentru acest lucru. Ce decizie s-a luat

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Acum 8 ore

Business Focus,
The Real Estate Event - The legacy edition