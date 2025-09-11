O mare putere militară cere Rusiei să nu-i mai recruteze cetățenii pentru războiul din Ucraina. "Am solicitat Moscovei eliberarea lor"

O mare putere militară cere Rusiei să nu-i mai recruteze cetățenii pentru războiul din Ucraina FOTO Hepta

Ministerul de Externe de la New Delhi a asigurat joi, 11 septembrie, că a primit informații despre recrutarea recentă de cetățeni indieni în armata rusă și a cerut Moscovei, în mijlocul războiului său cu Ucraina, să pună capăt acestei practici, informează EFE.

'Am ridicat problema în fața autorităților ruse, atât la New Delhi, cât și la Moscova, solicitând încetarea imediată a acestor acțiuni și eliberarea cetățenilor noștri. În plus, menținem un contact constant cu familiile afectate', a adăugat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Randhir Jaiswal.

Executivul indian a îndemnat și cu această ocazie toți cetățenii indieni să se abțină de la a accepta orice ofertă de a se alătura armatei ruse și a subliniat că această opțiune implică riscuri grave, într-o declarație pe care guvernul a repetat-o de mai multe ori.

În ianuarie, Ministerul indian de Externe a informat că cel puțin 12 cetățeni indieni au murit în timp ce serveau în armata rusă.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ministerului, în total 126 de indieni s-au alăturat forțelor ruse, dintre care 96 s-au întors deja în India și au fost trecuți în rezervă, în timp ce 18 rămân în serviciu și nu se cunoaște locația a 16 dintre ei, dați dispăruți de către autoritățile ruse.

Poziția prim-ministrului Indiei, Narendra Modi, cu privire la războiul din Ucraina, este singulară deoarece combină legătura sa în domeniul energetic cu Moscova cu necesitatea de a menține canale de comunicare deschise cu Kievul. New Delhi insistă că poziția sa asupra războiului din Ucraina este de 'neutralitate activă' și susține dialogul, dar fără a se alătura sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Înaintea summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfășurat la Tianjin, în China, pe 1 septembrie, premierul Modi a avut o conversație telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în care au schimbat opinii despre conflict, aspectele sale umanitare și eforturile de restabilire a păcii și stabilității în regiune, o prioritate a Indiei de la începutul războiului.

În marja acestui summit la care a participat și președintele rus, Vladimir Putin, premierul indian s-a întâlnit cu acesta, în cadrul discuției subliniind necesitatea de a se ajunge cât mai repede la un acord de pace în Ucraina.

