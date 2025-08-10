Luptă acerbă pentru avere, după moartea subită a unui magnat indian. Decesul s-a produs în „circumstanțe extrem de suspecte și neexplicate”

Autor: Alexandru Negrici
Duminica, 10 August 2025, ora 10:42
710 citiri
Luptă acerbă pentru avere, după moartea subită a unui magnat indian. Decesul s-a produs în „circumstanțe extrem de suspecte și neexplicate”
Avere, imagine sugestivă/ FOTO Pixabay

Moartea subită a unui magnat indian în luna iunie a declanşat o luptă acerbă pentru moştenire la un gigant auto indian, scrie BBC.

Sunjay Kapur, în vârstă de 53 de ani, a suferit un atac de cord pe 12 iunie în timp ce juca polo în Surrey, în Marea Britanie. El era moştenitorul Sona Comstar, un imperiu de afaceri în valoare de 3,6 miliarde de dolari (2,7 miliarde de lire sterline) pe care l-a moştenit de la tatăl său. Compania, unul dintre cei mai mari producători de componente auto din India, are o prezenţă globală, cu 10 fabrici răspândite în India, China, Mexic şi SUA.

Pasionat de polo, Kapur se mişca în cercurile sociale de elită din capitala indiană Delhi şi, potrivit unor surse, era prieten cu prinţul William. A fost căsătorit de trei ori - mai întâi cu designerul Nandita Mahtani, apoi cu vedeta Bollywood din anii '90 Karisma Kapoor, înainte de a se căsători cu Priya Sachdev, fost model şi antreprenor, în 2017.

Dar, la câteva săptămâni după moartea sa, problema succesiunii i-a făcut pe Kapur şi familia sa subiectul speculaţiilor mass-media.

În centrul atenţiei se află mama lui Kapur, Rani Kapur, fosta preşedintă a Sona Comstar.

Pe 24 iulie, Rani Kapur a trimis o scrisoare consiliului de administraţie al Sona Comstar, ridicând întrebări cu privire la moartea fiului său şi la numirile făcute de companie după aceea.

În scrisoarea, pe care BBC a văzut-o, ea a afirmat că moartea lui Kapur s-a produs în „circumstanţe extrem de suspecte şi neexplicate”.

Biroul medicului legist din Surrey a declarat pentru BBC că, după autopsie, s-a stabilit că Kapur a murit din cauze naturale. „Ancheta a fost închisă”, a declarat biroul.

Rani Kapur susţine, de asemenea, că a fost constrânsă să semneze documente importante în timp ce se afla într-o stare de suferinţă psihică şi emoţională din cauza morţii fiului său.

„Este regretabil că, în timp ce familia şi cu mine suntem încă în doliu, unele persoane au ales acest moment oportun pentru a prelua controlul şi a uzurpa moştenirea familiei”, a scris ea.

De asemenea, ea a solicitat consiliului de administraţie al Sona Comstar să amâne adunarea generală anuală (AGA) – care era programată pentru 25 iulie – pentru a decide asupra numirii unui nou director care să fie reprezentantul familiei.

Rani Kapur nu a specificat la cine se referea prin „unele persoane”, dar Sona Comstar a ţinut AGM a doua zi şi a numit-o pe Priya, soţia lui Sunjay, în funcţia de director neexecutiv.

În scrisoarea sa, Rani Kapur a susţinut că ea era singura beneficiară a moştenirii soţului său decedat, conform testamentului lăsat în 2015, care includea o participaţie majoritară în Sona Group, inclusiv Sona Comstar.

Compania a negat vehement afirmaţiile lui Rani Kapur şi a declarat că aceasta nu a avut „niciun rol, direct sau indirect, în Sona Comstar din cel puţin 2019”.

Consiliul de administraţie a mai declarat că nu are nicio obligaţie să se supună notificării sale şi că Adunarea Generală Anuală a fost desfăşurată „în deplină conformitate cu legea”. Compania a emis o notificare legală către Rani Kapur, cerându-i să înceteze răspândirea declaraţiilor „false, rău intenţionate şi dăunătoare”.

Acţionarii publici, inclusiv bănci, fonduri mutuale şi instituţii financiare, deţin 71,98% din Sona Comstar, care este listată la bursele indiene sub denumirea de Sona BLW.

Restul de 28,02% este deţinut de promotori prin intermediul unei companii numite Aureus Investments Pvt Ltd.

Conform documentelor depuse de companie, Sunjay Kapur a fost unicul beneficiar al RK Family Trust, care controlează participaţia promotorilor la Sona Comstar prin intermediul Aureus Investments.

„Privind structura companiei, în acest moment, Rani Kapur nu figurează ca acţionar înregistrat, deci nu va avea drept de vot. Există însă problema investiţiilor RK Family Trust şi Aureus. Nu putem şti cu adevărat dacă Rani deţine vreun interes direct acolo până când acordul nu va fi făcut public”, spune Tushar Kumar, avocat juridic corporatist la Curtea Supremă a Indiei.

Disputa familiei Kapur nu este un caz izolat.

Aproximativ 90% dintre companiile listate la bursă din India sunt controlate de familii, însă doar 63% au un plan de succesiune formal, potrivit unui sondaj PwC.

Kavil Ramachandran de la Indian School of Business spune că majoritatea afacerilor familiale indiene operează cu „ambiguităţi semnificative în ceea ce priveşte detaliile”.

„Un astfel de aspect este cine deţine cât şi cine moşteneşte şi când”, adaugă el.

Experţii spun că implicarea familiei fără meritocraţie şi absenţa acordurilor formale complică lucrurile.

„La moartea patriarhului (sau chiar înainte), apar dispute, atât privind proprietatea, cât şi managementul, şi ar fi curs prea multă apă pe sub poduri pentru ca problemele să fie rezolvate pe cale amiabilă”, a declarat Ketan Dalal, care consiliază mai multe familii de afaceri indiene cu privire la structurile de proprietate.

Compania India Inc. este presărată cu bătălii aprige pentru succesiune, care apar în mod repetat pe prima pagină a ziarelor.

Mukesh Ambani, cel mai bogat om din Asia, a fost odată implicat într-o luptă pentru putere foarte publică cu fratele său mai mic pentru vastul imperiu Reliance, după ce tatăl lor, Dhirubhai Ambani, a murit în 2002 fără a lăsa un testament. Mama lor, Kokilaben, a fost cea care a mediat pacea ani mai târziu.

Mai recent, au izbucnit certuri familiale la Raymond Group, cea mai faimoasă companie textilă din India, şi între fraţii Lodha, a căror companie a construit turnul Trump din Mumbai.

Toate acestea au venit adesea cu un cost mare pentru acţionarii indieni.

„Oricine a păstrat controlul infinit în mâinile sale a avut de suferit. În cele din urmă, compania este cea care suferă, preţurile acţiunilor scad şi [la fel şi] percepţia despre cum se va descurca compania în viitor”, spune Sandeep Nerlekar, fondator şi director general al firmei de planificare patrimonială Terentia.

Familia Bajaj, unul dintre cele mai mari conglomerate din ţară, s-a confruntat cu conflicte interne privind succesiunea până când o instanţă a intervenit în anii 2000 pentru a soluţiona disputa.

Patriarhul a elaborat un plan de succesiune pentru grup, împărţind responsabilităţile între fiii şi vărul său. Conform declaraţiei companiei, grupul funcţionează acum prin consens, prin intermediul unui consiliu familial.

Anul trecut, una dintre cele mai vechi case de afaceri din India, grupul Godrej, specializat în imobiliare, a anunţat o separare neobişnuit de amiabilă a afacerii lor de miliarde de dolari.

„Familiile trebuie să lucreze la planificarea succesiunii cu structuri de guvernanţă precum un consiliu de administraţie bun, care are putere de decizie. Ar trebui să li se acorde un anumit control, astfel încât afacerea să poată creşte pe termen lung. De asemenea, trebuie să permiteţi următoarei generaţii să preia conducerea la timp, iar patriarhul ar trebui să îşi facă timp să o pregătească, astfel încât să nu apară probleme familiale”, spune Nerlekar.

Personalităţi precum Mukesh Ambani par să fi luat acest lucru în serios, începând să-şi pregătească cei trei copii cu mult timp înainte.

Ramachandran spune că succesiunea nu este ceva ce poate fi decis „peste noapte”.

„Pregătirea atât a familiei, cât şi a echipei operaţionale pe parcursul unei perioade de tranziţie planificate este crucială”.

Trump a crezut că strânge cu ușa o putere nucleară: Bumerangul s-a întors cu putere spre SUA de la 12.000 de km
Trump a crezut că strânge cu ușa o putere nucleară: Bumerangul s-a întors cu putere spre SUA de la 12.000 de km
Donald Trump a impus pe 6 august 2025 un tarif suplimentar de 25% la bunurile venite de la o putere nucleară, ca pedeapsă pentru achizițiile sale de petrol rusesc, despre care a spus că...
Trump penalizează India din cauza petrolului rusesc cumpărat. Taxele vamale suplimentare anunțate de liderul de la Casa Albă
Trump penalizează India din cauza petrolului rusesc cumpărat. Taxele vamale suplimentare anunțate de liderul de la Casa Albă
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un decret prin care impune o taxă suplimentară de 25% asupra bunurilor importate din India, motivând decizia prin faptul că țara asiatică...
#India, #avere, #deces , #avere
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Minus 13.000.000Euro pentru Gigi Becali! Acuza Guvernul Romaniei: "Au prostit oamenii"
Adevarul.ro
De ce sunt romanii "spaima ghizilor" din Egipt. "Nu ascultati, contraziceti, vorbiti peste noi, nepoliticosi"
DigiSport.ro
Au inceput negocierile: 34.000.000 Euro! Liverpool i-a dat o veste excelenta lui Radu Dragusin

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Luptă acerbă pentru avere, după moartea subită a unui magnat indian. Decesul s-a produs în „circumstanțe extrem de suspecte și neexplicate”
  2. Tarifele lui Trump au lovit profund canadienii de rând. Zeci de mii de locuri de muncă au fost pierdute
  3. Semnul tăcut al incertitudinii economice. Cum interpretăm „cultura răsfățului”
  4. Trump lovește dur cea mai bogată țară din lume: Mișcarea SUA bulversează piața globală a unui produs căutat
  5. Alertă pe harta averilor. Țara din Europa de Est care fură milionarii din UK după Brexit
  6. Cum să plătim mai puțin la curent, fără să renunțăm la aerul condiționat. La ce să ne uităm cu mare atenție. Sfaturi de la UE
  7. Achiziție surpriză. Un gigant auto din Mexic intră pe piața din România; furnizorul e unul dintre liderii mondiali în producția de componente din aluminiu
  8. Clasamentul firmelor cu cele mai mari datorii la stat, dominat de companii de tutun, petroliere și de stat. O televiziune apare cu datorii importante
  9. Record istoric pentru prețul aurului. Piața metalelor prețioase poate fi zguduită
  10. Trump a crezut că strânge cu ușa o putere nucleară: Bumerangul s-a întors cu putere spre SUA de la 12.000 de km