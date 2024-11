”Moment istoric”. India a testat cu succes o rachetă hipersonică cu rază lungă VIDEO

India, ţară dotată cu arma nucleară, a anunţat duminică, 17 noiembrie, primul test reuşit cu rachetă hipersonică, transmite AFP.

”India a atins o etapă importantă, reuşind testul unei rachete hipersonice cu rază lungă”, a declarat ministrul apărării, Rajnath Singh, într-un comunicat.

SUA, Rusia, China şi Coreea de Nord au testat rachete hipersonice, iar mai multe alte ţări sunt pe cale să dezvolte această tehnologie.

Anunţul Indiei intervine la doar câteva zile după ce China, vecin şi rival al Indiei, şi-a prezentat capacităţile aeriene în creştere cu ocazia unui salon aeronautic, expunând avionul de vânătoare 'invizibil' J-35A şi drone de atac.

Racheta hipersonică indiană a decolat de pe insula Abdul Kalam, de pe coasta estică, sâmbătă.

Imagini difuzate de Organizaţia indiană pentru cercetare şi dezvoltare în domeniul apărării (DRDO) au arătat o rachetă explodând pe cerul nopţii.

”Este vorba despre un moment istoric, iar această reuşită importantă a plasat ţara noastră în grupul naţiunilor care dispun de tehnologii militare critice şi avansate, a salutat ministrul apărării.

The @DRDO_India has successfully conducted a flight trial of its long range hypersonic missile on 16th Nov 2024 from Dr APJ Abdul Kalam Island, off-the-coast of Odisha.

