O nuntă de miliardari pune „indienii nebuni și bogați“ în lumina reflectoarelor. Noii maharajahi ai Indiei

În ultimele luni, cel mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani, a fost în centrul atenției în India.

Nu pentru că a finalizat o achiziție majoră sau pentru un act filantropic, ci pentru festivitățile faraonice, desfășurate pe parcursul a mai multe luni, organizate pentru căsătoria fiul său, petreceri ce au lăsat cu gura căscată întreaga națiune și lumea.

Anant Ambani, fiului cel mic al lui Mukesh Ambani, s-a căsătorit vineri cu iubita sa, Radhika Merchant, la un centru deținut de familie din Mumbai, într-un punct culminant al festivităților de șase luni care au avut loc pe tot globul, scrie BBC.

Nunțile indiene pot fi fastuoase, dar amploarea și dimensiunea celei a odraslei lui Ambani au eclipsat, chiar și pe cele ale vechilor familii regale.

Prezența celebrităților de la Bollywood la fiecare petrecere, spectacolele de un milion de dolari ale vedetelor pop globale precum Rihanna și Justin Bieber și o mulțime de personalități din lumea politică, a afacerilor sau artistică, de pe întreg mapamondul ararp că aceștia văd India ca pe o piață mare. Printre nuntașii de soi s-au numărat Mark Zuckerburg de la Meta, CEO-ul Samsung Han-Jong Hee, Bill Gates, fiica fostului președinte american Donald Trump, Ivanka, foștii premieri britanici Boris Johnson și Tony Blair, președintele FIFA Gianni Infantino și surorile Kardashian.

„Aceștia sunt oameni foarte ocupați. Ei nu vin doar pentru a se distra”, a declarat James Crabtree, autorul cărții The Billionaire Raj: A Journey Through India's New Gilded Age, pentru BBC. „Asta spune că liderii de afaceri la nivel mondial cred că Ambani este important din punct de vedere strategic și, de asemenea, văd India ca pe o piață foarte mare”.

Soții Ambani sunt adesea descriși ca fiind cea mai importantă familie de afaceri din India.

Aceștia conduc Reliance Industries, un conglomerat de petrol și telecomunicații care a fost fondat de tatăl lui Mukesh Ambani, Dhirubhai Ambani - un bărbat cu o moștenire controversată care a obținut statutul legendar pentru că a navigat cu dibăcie în controversata politică pre-liberalizată a Indiei, creând în același timp bogăție enormă pentru acționarii companiei sale, scrie BBC.

Dhirubhai a murit în 2002, iar imperiul pe care l-a fondat a fost împărțit între cei doi fii ai săi – Anil și Mukesh – după ceea ce ar putea fi descris drept una dintre cele mai aspre bătălii pentru succesiune din India.

De atunci, averea fraților s-a diferențiat, mai tânărul Anil declarând faliment și Mukesh pivotând din ce în ce mai mult către afaceri orientate spre consumatori, chiar dacă baza o reprezintă afecerile în petrochimie.

Rafinăria sa de petrol din orașul din vest Jamnagar este cea mai mare din lume.

În ultimii ani, Reliance a adus în India unele dintre cele mai celebre mărci de lux din lume, de la Valentino la Versace și Burberry la Bottega.

La începutul acestui an, Reliance a semnat un acord obligatoriu pentru a fuziona platformele sale de divertisment cu Disney. Este o afacere care face din Mukesh Ambani un jucător formidabil în spațiul de streaming digital, cu drepturi la turnee de cricket și la spectacole internaționale. Dar conglomeratul și-a început într-adevăr șirul de cumpărături în timpul pandemiei de Covid-19, când a obținut investiții de miliarde de dolari de la mai mult de o duzină de jucători globali, inclusiv Meta și Google.

Strategia agresivă de prețuri a companiei a constituit o provocare serioasă pentru participanții străini precum Netflix și Amazon. Acum, următoarea țintă a lui Mukesh Ambani sunt serviciile financiare, Reliance intrând într-o societate în comun cu BlackRock, cu sediul în SUA, pentru o afacere de brokeraj și administrare a averii.

Anant Ambani este fiul celui mai bogat om din Asia și face parte dintr-o familie renumită din India. În vârstă de 29 de ani, el a intrat în afacerea tatălui său, Reliance Industries, și a reușit să strângă propria avere. Se crede că valoarea netă a tânărului este de aproximativ 40 de miliarde de dolari, conform The Sun. A urmat cursurile Universității Brown din Rhode Island, însă a revenit în India pentru a se ocupa de afacerile cu energie ale companiei familiei. Cu toate acestea, nunta cu Radhika Merchant, este cea care i-a sporit faima la nivel mondial.

Radhika Merchant and Anant Ambani’s wedding isn’t until July—but the celebrations are already underway. Get an exclusive look inside their latest celebration here, a cruise along the Mediterranean that included couture fashions and surprise performances https://t.co/0LDM4eDOdG pic.twitter.com/wKdcbdxb4H