Un elicopter cu 6 pasageri la bord, la doar un pas să se prăbușească. Aparatul, scăpat de sub control din cauza curenților puternici VIDEO

A fost panică uriașă în partea indiană a Munților Himalaya, după ce un elicopter a scăpat de sub control și a fost foarte aproape să se prăbușească, scrie presa locală.

Aparatul de zbor transporta 6 pelerini care mergeau un vizită la un templu din Utharrakhand, de lângă baza Kedarnath. La un moment dat, elicopterul a fost prins, cel mai probabil, de curenții puternici din zonă și a fost cât pe ce să lovească alți pelerini aflați în așteptare pe platforma montană.

Pilotul a reușit, însă, să conducă aparatul departe de mulțime și l-a aterizat, în cele din urmă, pe pământ, undeva în apropiere, potrivit CCTV.

Presa locală informează că atât pilotul, cât și pasagerii, au scăpat nevătămați.

🆘Helicopter carrying pilgrims narrowly avoids crashing after losing control at the Kedarnath helipad in the Himalaya#EmergencyLanding #helicopter #kedarnath #babakedar #uttrakhand pic.twitter.com/A8XhWjaWfj