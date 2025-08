Amenințările lui Trump devin realitate? Președintele SUA lovește India cu tarife vamale de 25% și sancțiuni pentru că achiziționează petrol și armament rusesc

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că va impune de la 1 august un tarif de 25 % pentru mărfurile din India, plus o taxă suplimentară nespecificată din cauza faptului că India cumpără petrol și armament rusesc, ceea ce reprezintă o lovitură pentru a cincea cea mai mare economie din lume, relatează Reuters și The Associated Press.

„Deși India este prietenul nostru, de-a lungul anilor am făcut relativ puține afaceri cu această țară, deoarece tarifele sale sunt mult prea mari, printre cele mai ridicate din lume, și are cele mai stricte și mai neplăcute bariere comerciale nemonetare dintre toate țările”, a scris Trump, miercuri, într-o postare pe Truth Social.

„Au cumpărat întotdeauna cea mai mare parte a echipamentului militar de la Rusia și sunt cel mai mare cumpărător de energie al Rusiei, alături de China, într-un moment în care toată lumea vrea ca Rusia să oprească uciderile din Ucraina – NU E BINE DELOC!”, a comentat Trump. În consecință, președintele american intenționează să perceapă o „penalizare” suplimentară începând de vineri, ca parte a lansării tarifelor revizuite ale administrației sale asupra mai multor țări.

Decizia lui Trump spulberă speranțele unui acord comercial limitat între cele două țări, care era în negociere de câteva luni.

Ads

Negociatorii comerciali americani și indieni au purtat mai multe runde de discuții pentru a rezolva probleme controversate, în special în ceea ce privește accesul pe piață al produselor agricole și lactate americane.

În ciuda progreselor înregistrate în unele domenii, oficialii indieni s-au opus deschiderii pieței interne pentru importurile de grâu, porumb, orez și soia modificată genetic, invocând riscurile pentru mijloacele de subzistență a milioane de fermieri indieni.

Noile tarife vor avea probabil un impact asupra exporturilor de bunuri ale Indiei către SUA, estimate la aproximativ 87 de miliarde de dolari în 2024, inclusiv produse cu utilizare intensivă a forței de muncă, precum confecții, produse farmaceutice, pietre prețioase și bijuterii, precum și produse petrochimice.

În prezent, Statele Unite au un deficit comercial de 45,7 miliarde de dolari cu India. India se alătură acum unei liste tot mai lungi de țări care se confruntă cu tarife mai mari în cadrul politicii comerciale „Ziua Eliberării” a lui Trump, care vizează remodelarea relațiilor comerciale ale SUA prin solicitarea unei mai mari reciprocități comerciale.

Ads

Casa Albă a avertizat anterior India cu privire la tarifele medii ridicate aplicate – aproape 39% pentru produsele agricole, cu rate care urcă la 45% pentru uleiurile vegetale și la aproximativ 50% pentru mere și porumb.

Acest eșec survine în ciuda angajamentelor anterioare ale prim-ministrului Narendra Modi și ale lui Trump de a încheia prima fază a unui acord comercial până în toamna anului 2025 și de a extinde comerțul bilateral la 500 de miliarde de dolari până în 2030, de la 191 de miliarde de dolari în 2024. Modi a fost printre primii lideri care a vorbit cu Trump după revenirea republicanului la Casa Albă.

Exporturile americane de produse manufacturate către India, evaluate la aproximativ 42 de miliarde de dolari în 2024, precum și exporturile de energie, cum ar fi gazul natural lichefiat, țițeiul și cărbunele, ar putea fi, de asemenea, supuse unor măsuri de răspuns dacă India decide să răspundă în mod similar.

Oficialii indieni au spus anterior că ei consideră SUA un partener strategic cheie, în special în contracararea Chinei. Cu toate acestea, au subliniat necesitatea de a păstra spațiul de manevră în materie de politică agricolă, guvernanță a datelor și subvenții de stat.

Cu o populație de peste 1,4 miliarde de persoane, India este cea mai populată țară din lume și un posibil contrabalans geopolitic pentru China. India și Rusia au relații strânse, iar New Delhi nu a sprijinit sancțiunile occidentale împotriva Moscovei impuse din cauza războiului din Ucraina.

Ads