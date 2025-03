A născut și acum face spectacol în tenis: mămica din circuit a eliminat-o și pe Gauff

Elvețianca Belinda Bencic continuă evoluțiile de excepție după ce a născut și s-a impus în fața americancei Coco Gauff, numărul trei mondial, cu 3-6, 6-3, 6-4.

În sferturile de finală, Bencic va primi replica altei reprezentante a Statelor Unite, Madison Keys, campioana en titre de la Australian Open. Keys a ajuns la 15 victorii consecutive în acest an, ea având în palmares și titlul de la Adelaide înaintea celui de Mare Șlem de la Melbourne.

Și jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, numărul unu mondial, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari, după o victorie facilă în fața britanicei Sonay Kartal, cu 6-1, 6-2.

Sabalenka a atins doar pentru a doua oară sferturile la Indian Wells și o va înfrunta pe rusoaica Liudmila Samsonova, care s-a impus în două seturi în fața italiencei Jasmine Paolini, 6-0, 6-4.

Rezultatele înregistrate miercuri în optimi la simplu feminin:

Arina Sabalenka (Belarus/N.1) - Sonay Kartal (Marea Britanie) 6-1, 6-2

Liudmila Samsonova (Rusia/N.24) - Jasmine Paolini (Italia/N.6) 6-0, 6-4

Belinda Bencic (Elveția) - Coco Gauff (SUA/N.3) 3-6, 6-3, 6-4

Madison Keys (SUA/N.5) - Donna Vekic (Croația/N.19) 4-6, 7-6 (9/7), 6-3

Belinda Bencic has played 31 matches since she came back to tennis

She has won 25 of them (80.6%)

She's already up to No. 45 in the WTA Rankings pic.twitter.com/rVa5xmrzst