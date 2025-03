Bucuria nebună a rusului Medvedev în fața americanilor: ”Nu m-am putut controla” VIDEO

Rusul Daniil Medvedev, finalistul ultimelor două ediții la Indian Wells, a avut nevoie de trei seturi pentru a trece de francezul Arthur Fils, scor 6-4, 2-6, 7-6 (9/7), în sferturile de finală. Setul al treilea a fost întrerupt pentru o scurtă perioadă după ce lui Fils i-a curs sânge din nas.

Adversarul lui Medvedev din semifinală va fi danezul Holger Rune, care s-a impus în fața olandezului Tallon Griekspoor cu 5-7, 6-0, 6-3.

Rusul Medvedev a avut o reacție de bucurie exagerată în fața publicului american: ”Nu m-am putut controla pentru că am fost foarte surprins să câștig meciul în acel punct, credeam că mă va egala din nou”, a spus el la final.

Rezultatele înregistrate în sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells:

Holger Rune (Danemarca/N.12) - Tallon Griekspoor (Olanda) 5-7, 6-0, 6-3

Daniil Medvedev (Rusia/N.5) - Arthur Fils (Franța) 6-4, 2-6, 7-6 (9/7)

Jack Draper (Marea Britanie/N.13) - Ben Shelton (SUA/N.11) 6-4, 7-5

Carlos Alcaraz (Spania/N.2) - Francisco Cerundolo (Argentina) 6-3, 7-6 (7/4)

