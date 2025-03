Indian Wells: cum a reacționat ucraineanca Svitolina după ce a fost învinsă de jucătoarea de 17 ani din Rusia VIDEO

Seria de victorii a Mirrei Andreeva a ajuns acum la numărul 10, după ce rusoaica de 17 ani a învins-o pe Elina Svitolina cu 7-5, 6-3 în meciul din sferturile de finală de la Indian Wells.

Așa cum era de așteptat, Elina Svitolina nu a strâns mâna adversarei sale din Rusia după terminarea meciului. De la începutul războiului, jucătoarea din Ucraina a procedat la fel cu orice jucătoare din Rusia sau din Belarus împotriva căreia a jucat.

Înainte de meci, tânăra de 17 ani a fost întrebată despre asta, dar a insistat că nu este deranjată.

"Încerc doar să nu mă gândesc la asta. Încerc doar să mă concentrez pe jocul meu, să-mi fac rutina, știu nu va fi ușor. Voi încerca doar să mă pregătesc pentru acest meci ca pentru orice alt meci și nimic nu se va schimba pentru mine. Așa că da, îmi voi face rutina și voi rămâne la ceea ce am de făcut", a spus Andreeva înainte de meci.

Mira Andreeva (locul 11 WTA), născută în Rusia dar crescută în Franța, va juca în semifinale cu Iga Swiatek.

