Cum s-a încheiat mult așteptatul duel al mămicilor campioane de Grand Slam de la Indian Wells

Turneul WTA 1000 de la Indian Wells a programat în faza optimilor un duel interesant între două foste câștigătoare de Grand Slam, care au revenit recent în circuit după ce au născut.

Astfel, mamă a doi copii, daneza Caroline Wozniacki a înfruntat-o pe Angelique Kerber, care a născut la rândul ei anul trecut.

Meciul s-a terminat cu victoria danezei Wozniacki, care s-a impus cu 6-4, 6-2, urmând să evolueze în sferturi cu lidera mondială Iga Swiatek.

Wozniacki a câștigat Australian Open în 2018, în finală cu Simona Halep, iar Kerber are în palmares 3 trofee de Grand Slam (AO 2016, US Open 2016 și Wimbledon 2018).

Caroline Wozniacki after beating Angie Kerber to reach 1st WTA 1000 QF as a mom

“It’s your 1st QF in about 4 years… it probably feels more special to you.”

Caro: “Definitely. I don’t take anything for granted. I took a very long break. More than 3 and a half years. For me to… pic.twitter.com/V8CaUev6e1