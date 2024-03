Prima semifinalistă de la Indian Wells, după o dispută Rusia - Ucraina. Rezultat umilitor

Prima semifinalistă a turneului WTA 1000 de la Indian Wells a fost stabilită joi seară, după disputa dintre rusoaica Anastasia Potapova și ucraineanca Marta Kostyuk.

Marta Kostyuk (32 WTA) a reușit s-o elimine pe Potapova (33 WTA), scor 6-0, 7-5, în condițiile în care, la un moment dat, tabela indica un rezultat umilitor, 6-0, 3-0 în favoarea ucrainencei.

În semifinale, Marta Kostyuk va evolua cu învingătoarea meciului Iga Swiatek - Caroline Wozniacki.

Yuan Yue - Cori Gauff și Maria Sakkari - Emma Navarro sunt celelalte două sferturi de finală care vor avea loc în noaptea de joi spre vineri în România.

