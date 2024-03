Prima mare surpriză la Indian Wells. Cine a învins-o pe rusoaica-minune din WTA

Turneul WTA 1000 de la Indian Wells a început miercuri seară în California (SUA), însă o parte dintre meciurile din primul tur au fost întrerupte din cauza ploii.

Dintre partidele care s-au terminat, cea mai mare surpriză a fost consemnată în disputa dintre puștoaica-minune a tenisului feminin, rusoaica Mirra Andreeva (16 ani, 38 WTA) și americanca Katie Volynets (131 WTA).

Deținătoare a unui wild-card, Volynets a învins-o pe Andreeva cu 7-5, 7-5 și va juca în faza următoare a competiției cu tunisianca Ons Jabeur, a șasea favorită.

Pe tabloul principal de la Indian Wells se află două românce, Sorana Cîrstea și Ana Bogdan.

Another Southern California victory 🔥

Wildcard Katie Volynets defeats Andreeva 7-5 7-5 and will face Jabeur next. #TennisParadise pic.twitter.com/ChTBXYJFwQ